Red Bull Bragantino aposta em retrospecto recente contra o São Paulo

Embalado na temporada, o Red Bull Bragantino de Mauricio Barbieri volta a campo neste sábado pelo Brasileirão, onde encara o São Paulo, no Nabi Abi Chedid.

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O Massa Bruta quer somar mais três pontos e mostrar aos rivais que está firme na briga pelas primeiras colocações.

Retrospecto

Para vencer a segunda no Campeonato Brasileiro, o Bragantino conta com o bom momento em jogos diante do São Paulo.

Nos últimos três encontros, o Massa Bruta obteve 100% de aproveitamento. Na última edição do Campeonato Brasileiro, o Braga venceu por 2 x 1 e 1 x 0. No Paulistão deste ano, o time do interior levou a melhor por 4 x 3.