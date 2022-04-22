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futebol

Red Bull Bragantino aposta em retrospecto recente contra o São Paulo

Nos últimos três confrontos, o Massa Bruta venceu todos e espera repetir a dose neste sábado...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 18:12
Embalado na temporada, o Red Bull Bragantino de Mauricio Barbieri volta a campo neste sábado pelo Brasileirão, onde encara o São Paulo, no Nabi Abi Chedid.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O Massa Bruta quer somar mais três pontos e mostrar aos rivais que está firme na briga pelas primeiras colocações.
Retrospecto
Para vencer a segunda no Campeonato Brasileiro, o Bragantino conta com o bom momento em jogos diante do São Paulo.
Nos últimos três encontros, o Massa Bruta obteve 100% de aproveitamento. Na última edição do Campeonato Brasileiro, o Braga venceu por 2 x 1 e 1 x 0. No Paulistão deste ano, o time do interior levou a melhor por 4 x 3.
Crédito: (Foto:DennyCesare/Ag.Paulistão

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