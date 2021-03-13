Red Bull Bragantino anuncia novo lateral-direito

Em alta no futebol brasileiro, o Red Bull Bragantino está atento ao mercado de transferências e trouxe mais um nome para compor o elenco de Mauricio Barbieri.
Destaque da Ferroviária, o lateral Rafael Luiz assinou contrato de empréstimo com o Massa Bruta até o fim do ano e terá a chance de disputar a Sul-Americana.
O acordo foi costurado nos últimos dias e o novo reforço passou a semana treinando com os novos companheiros.
Carreira
Formado pelo Sport, Rafael Luiz acumula passagens pelo Cruzeiro e Ferroviária antes de chegar ao Bragantino.
Concorrência
Em seu novo clube, Rafael Luiz terá que disputar uma vaga com Weverton e Aderlan. O último é o titular da posição e desperta o interesse de outros clubes.