Red Bull Bragantino anuncia novo lateral-direito

Crédito: Divulgação/Bragantino

Em alta no futebol brasileiro, o Red Bull Bragantino está atento ao mercado de transferências e trouxe mais um nome para compor o elenco de Mauricio Barbieri.

Destaque da Ferroviária, o lateral Rafael Luiz assinou contrato de empréstimo com o Massa Bruta até o fim do ano e terá a chance de disputar a Sul-Americana.

O acordo foi costurado nos últimos dias e o novo reforço passou a semana treinando com os novos companheiros.

Carreira

Formado pelo Sport, Rafael Luiz acumula passagens pelo Cruzeiro e Ferroviária antes de chegar ao Bragantino.

Concorrência