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Recurso da Globo é registrado, e decisão pode vetar transmissão na FLA TV

Flamengo ainda corre o risco de não ter condições legais de transmitir o jogo desta noite, diante do Boavista, com imagens...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 17:42

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 17:42

Crédito: Globo entrou com recurso para vetar transmissão do Fla na última terça (Imagem: Arte LANCE!
No início da tarde desta quarta-feira, a poucas horas de a bola rolar para Flamengo x Boavista, o recurso interposto pela Rede Globo, chamado de "Agravo de instrumento", já se encontra na sétima Câmara Cível do Rio, com relatoria do desembargador Ricardo Couto de Castro, a decidir sozinho o caso.
Via Tribunal de Justiça, a Globo tenta, com essa medida, impedir o Flamengo de transmitir a partida desta noite, marcada para as 21h30, em seu canal oficial no YouTube (FLA TV). A transmissão, aliás, já tem sido amplamente divulgada pelo clube, que, visando quebrar recordes, a agendou na plataforma de vídeos desde o início da semana.Transmissão está agendada na FLA TV (Foto: Reprodução / YouTube)Por conta dos direitos do Campeonato Carioca, Globo e Flamengo estão em queda de braço nos bastidores. O clube já chegou a citar "abuso" por parte da emissora e se sente amparado à Medida Provisória 948, que garante o direito de transmissão ao mandante das partidas - como é o caso do Fla hoje.
Na última segunda, cabe lembrar, o juiz Ricardo Cyfer, da 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), indeferiu o pedido de liminar da Globo e, consequentemente, manteve a posição da nova MP.
A aguardar a importante decisão quanto ao recurso da Globo, que pode sair nas próximas horas - ou seja, antes ainda do jogo iniciar, podendo frustrar os planos do Rubro-Negro. E MAIS:Especialista em direito desportivo diz que impasse entre Fla e Globo pode ter reviravolta até hora do jogoGlobo entra com recurso para impedir Flamengo de transmitir jogos do Carioca#ValeOIngresso: Flamengo põe ingressos simbólicos à venda; saiba maisFlamengo vê Justiça rejeitar pedido da Globo para impedir transmissão E MAIS:

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