Recuperados da Covid-19, Weverton e Gabriel Menino voltam a treinar no Palmeiras

O treino da manhã desta quinta-feira (13) do Palmeiras, na Academia de Futebol, contou com os retornos do goleiro Weverton e do meia Gabriel Menino, recuperados da Covid-19.Convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira nos duelos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, Weverton treinou pela primeira vez com bola no ano. O goleiro ficou afastado dos trabalhos da pré-temporada até aqui com os companheiros por conta do coronavírus.

Com a volta dos dois jogadores, o clube já tem sete dos 12 diagnosticados com Covid desde a reapresentação, no último dia 5, liberados para as atividades.

Na última terça-feira (11), o Verdão já contou com os retornos de Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro e Deyverson.

Marcelo Lomba, Matheus Fernandes, Rony e Jorge continuam em isolamento por terem testado positivo.

O atacante Endrick, joia palmeirense de 15 anos, foi diagnosticado em um teste feito antes de jogo da Copa São Paulo de juniores, mas estava treinando com o profissional quando a notícia veio à tona.

A movimentação desta manhã contou, além dos jogadores que retornaram do isolamento, com o zagueiro Murilo – quinto reforço da temporada, anunciado na quarta-feira (12) pelo clube, e de atletas da base que não vão participar do duelo desta tarde contra o Mauá pela Copinha.No primeiro trabalho, os atletas trocaram passes na entrada da área antes dos chutes frontais. No segundo, os arremates saíram depois de cruzamentos laterais. Por fim, os jogadores tiveram de driblar estacas, ajeitar a bola e finalizar para a meta.

Os jogadores que participaram da derrota por 2 a 1 para a Portuguesa em jogo-treino realizado na manhã de quarta, no Allianz Parque, se reapresentarão apenas à tarde.

O elenco todo dormirá na própria Academia, como forma de preparação para a atividade de sexta (14), às 9h30, no CT palmeirense.

A estreia do Verdão na temporada acontece no próximo dia 23, contra o Novorizontino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.TABELA

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