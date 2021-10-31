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Recuperado, Menino relembra lesão e projeta volta contra o Grêmio

Volante anotou o gol do título da Copa do Brasil contra o adversário deste domingo (31)
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Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2021 às 10:00
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
O volante Gabriel Menino está recuperado de uma lesão no tornozelo e reforça o Palmeiras no confronto contra o Grêmio, neste domingo (31). Depois do último treino visando o embate, o volante relembrou o momento em que se machucou, deixando evidente a felicidade que sente ao estar de volta.
– Tomei um susto, chorei muito quando torci o tornozelo. Eu sabia que aqui (Palmeiras) tem uma grande fisioterapia. Os fisioterapeutas são muito preparados e confiei muito neles. Venho fazendo um trabalho muito forte e, graças a Deus, estou 100% muito rápido. Estou feliz e estou curado.
Além disso, o atleta comentou sobre o sentimento de acompanhar a equipe do Verdão fora de campo, como torcedor, explicando que, mesmo apoiando, gostaria de estar em campo para ajudar o time.– Tava de casa, torcendo muito. Vim um dia antes para passar energias positivas, desejar um bom jogo, mas, de longe, não tem a mesma adrenalina. Graças a Deus estou de volta e terei o prazer de estar com eles de novo e, se Deus quiser, dar sequência às nossas vitórias.
Por mim, falou sobre o sentimento de voltar a ser relacionado justamente contra o Grêmio, equipe contra a qual anotou um gol na final da Copa do Brasil.
– É bom voltar contra um time que eu já marquei um gol, depois marquei outro. Se Deus quiser, voltar com gol seria muito bom. É uma emoção muito grande, parece que estou chegando de novo. Estava sentindo falta desta sensação e tenho certeza de que vamos fazer uma excelente partida.
Com Gabriel Menino, a partida entre Palmeiras e Grêmio está marcada para este domingo (31), às 16h (de Brasília).

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