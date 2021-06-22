Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Recuperado de lesão, Kayque volta a treinar com o time do Botafogo

Meio-campista está completamente recuperado de uma lesão no adutor da coxa e treinou normalmente com o elenco comandado por Marcelo Chamusca...

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 16:42
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O treino do Botafogo contou com uma novidade. Totalmente recuperado de lesão, Kayque participou inteiramente da atividade realizada nesta terça-feira, no CT da Saferj, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
+ Hora de ajeitar a casa! Botafogo tem desafio de ajustar marcação para não desperdiçar pontos preciosos
O meio-campista teve uma lesão no adutor da coxa e não atua pelo Alvinegro desde o empate em 1 a 1 com a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, no dia 4 de maio.
Kayque havia iniciado a transição muscular na semana retrasada, mas retornou à todas as atividades normalmente apenas na atual reapresentação do elenco. O meio-campista treinou sem limitações.
A tendência é que o camisa 49 esteja à disposição de Marcelo Chamusca para a partida contra o Sampaio Corrêa, no próximo sábado, pela 7ª rodada da Série B, no Maranhão.
+ Veja a tabela da Série B
Tudo vai depender de Marcelo Chamusca relacioná-lo. Ou seja, o treinador ganhou mais uma opção para formar o meio-campo visando a sequência do Campeonato Brasileiro. Na última partida, contra o Náutico, o treinador escalou Pedro Castro, Luís Oyama e Guilherme Santos em uma trinca de volantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados