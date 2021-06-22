Recuperado de lesão, Kayque volta a treinar com o time do Botafogo

O treino do Botafogo contou com uma novidade. Totalmente recuperado de lesão, Kayque participou inteiramente da atividade realizada nesta terça-feira, no CT da Saferj, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
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O meio-campista teve uma lesão no adutor da coxa e não atua pelo Alvinegro desde o empate em 1 a 1 com a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, no dia 4 de maio.
Kayque havia iniciado a transição muscular na semana retrasada, mas retornou à todas as atividades normalmente apenas na atual reapresentação do elenco. O meio-campista treinou sem limitações.
A tendência é que o camisa 49 esteja à disposição de Marcelo Chamusca para a partida contra o Sampaio Corrêa, no próximo sábado, pela 7ª rodada da Série B, no Maranhão.
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Tudo vai depender de Marcelo Chamusca relacioná-lo. Ou seja, o treinador ganhou mais uma opção para formar o meio-campo visando a sequência do Campeonato Brasileiro. Na última partida, contra o Náutico, o treinador escalou Pedro Castro, Luís Oyama e Guilherme Santos em uma trinca de volantes.