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futebol

Recuperado de fratura, Arão treina sem restrições na volta do Flamengo

Volante perdeu reta final do Brasileirão por conta de fratura no pé direito...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 17:45
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Na reapresentação do elenco principal do Flamengo, nesta segunda, os jogadores trabalharam em dois períodos no Ninho do Urubu sob o comando de Rogério Ceni. Entre os atletas que foram a campo estava Willian Arão, que, recuperado da fratura em dedo do pé direito, que o tirou da reta final do Brasileirão, está treinando com os companheiros sem qualquer restrição.
Por outro lado, Rodrigo Caio está em tratamento de lesão na coxa direita, a qual foi agravada pela participação do zagueiro na reta final do Brasileirão. Arrascaeta, por sua vez, se apresenta nesta terça, conforme combinado.Com uma fratura em um dos dedos do pé direito, na véspera da partida contra o Internacional, no Maracanã, Willian Arão foi desfalque no Flamengo nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Sem o camisa 5, que vinha sendo utilizado na zaga por Rogério Ceni, o Rubro-Negro venceu o Colorado, assumiu a liderança e, apesar da derrota para o São Paulo, conquistou o Octa nacional.
O elenco do Flamengo volta a trabalhar nesta terça-feira no Ninho do Urubu. O próximo compromisso do Rubro-Negro é na sexta, contra o Resende, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Confira as imagens do treino desta segunda.

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