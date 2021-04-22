Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Recuperado de edema ósseo, Matheus Ferraz pode voltar contra o Madureira

Em participação do pré-jogo na FluTV, zagueiro revela ter voltado aos treinos nesta semana...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 18:23
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Nesta quarta-feira, o zagueiro Matheus Ferraz anunciou, em participação do pré-jogo da estreia contra o River Plate na FluTV, que está recuperado de edema ósseo no joelho. Além disso, o atleta disse já estar treinando com a equipe e se colocou à disposição de Roger Machado para partida diante do Madureira no domingo, às 11h05 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara.
> Veja os grupos da Copa Libertadores – Voltei treinar essa semana. Fiquei um tempo afastado até para poder dar um fortalecimento no joelho. Antes do jogo contra o Volta Redonda, acordei na concentração com o joelho inchado. Não tive trauma, nenhum tipo de problema, mas tem a questão das duas cirurgias, creio que foi um desgaste natural. Mas não é nada demais, já recuperei e estou treinando essa semana com o grupo. Já à disposição para o próximo jogo.
– É difícil (ver de fora o jogo contra o River), até porque é minha primeira. Já estava preparando para a primeira Libertadores, mas é nosso ofício. Também tem essa questão que pode lesionar, infelizmente veio bem no começo. Mas por outro lado foi um tempo que precisava para dar esse fortalecimento no joelho - completou o zagueiro.
O zagueiro ratificou a importância do trabalho de Roger Machado no Fluminense. Ainda sobre o treinador, Matheus Ferraz garantiu que o treinador é 'muito inteligente'.
– Tem sido muito bom. Roger cara muito inteligente, trabalha arduamente. Mas para poder dar resultado. Veio com uma comissão com pessoas extremamente competentes, cada vez mais temos assimilado o que ele deseja, o que ele quer. Passo a passo a gente vai evoluir, crescer. É difícil falar de resultado pelo pouco tempo que teve, mas tenho certeza que teremos grandes resultados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados