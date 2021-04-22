Recuperado de edema ósseo, Matheus Ferraz pode voltar contra o Madureira

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Nesta quarta-feira, o zagueiro Matheus Ferraz anunciou, em participação do pré-jogo da estreia contra o River Plate na FluTV, que está recuperado de edema ósseo no joelho. Além disso, o atleta disse já estar treinando com a equipe e se colocou à disposição de Roger Machado para partida diante do Madureira no domingo, às 11h05 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara.

> Veja os grupos da Copa Libertadores – Voltei treinar essa semana. Fiquei um tempo afastado até para poder dar um fortalecimento no joelho. Antes do jogo contra o Volta Redonda, acordei na concentração com o joelho inchado. Não tive trauma, nenhum tipo de problema, mas tem a questão das duas cirurgias, creio que foi um desgaste natural. Mas não é nada demais, já recuperei e estou treinando essa semana com o grupo. Já à disposição para o próximo jogo.

– É difícil (ver de fora o jogo contra o River), até porque é minha primeira. Já estava preparando para a primeira Libertadores, mas é nosso ofício. Também tem essa questão que pode lesionar, infelizmente veio bem no começo. Mas por outro lado foi um tempo que precisava para dar esse fortalecimento no joelho - completou o zagueiro.

O zagueiro ratificou a importância do trabalho de Roger Machado no Fluminense. Ainda sobre o treinador, Matheus Ferraz garantiu que o treinador é 'muito inteligente'.