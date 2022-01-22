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futebol

Recuperado de Covid, Matheus Nascimento retorna aos treinos no Botafogo

Atacante havia testado positivo no começo da semana, mas negativou em nova testagem e marcou presença na atividade do Botafogo neste sábado, no Espaço Lonier...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 19:28

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 19:28

Enderson Moreira pode ter ganho um "reforço caseiro" de última hora para a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca. Recuperado de Covid-19, Matheus Nascimento treinou neste sábado e tenta voltar à ativa para a partida contra o Boavista na próxima terça-feira, no Estádio Nilton Santos.O atacante testou positivo no começo da semana. Desde então, passou a ser acompanhado pelo Departamento Médico do Botafogo e fez exames médicos diários. Com uma nova testagem negativa e sem sintomas, foi liberado para retornar aos treinos.
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Vale lembrar que o procedimento do Campeonato Carioca é que o jogador apresente exame negativo 48 horas antes da partida. Ou seja, Matheus Nascimento estaria liberado para jogar contra o Boavista se novamente testar negativo neste domingo.
Durante o período que esteve fora, Gabriel Conceição treinou entre os titulares e foi utilizado por Enderson Moreira nos treinos. Matheus, porém, era o nome do onze inicial antes de ter tido Covid.
Crédito: MatheusNascimento,doBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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