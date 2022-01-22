Recuperado de Covid, Matheus Nascimento retorna aos treinos no Botafogo

Enderson Moreira pode ter ganho um "reforço caseiro" de última hora para a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca. Recuperado de Covid-19, Matheus Nascimento treinou neste sábado e tenta voltar à ativa para a partida contra o Boavista na próxima terça-feira, no Estádio Nilton Santos.O atacante testou positivo no começo da semana. Desde então, passou a ser acompanhado pelo Departamento Médico do Botafogo e fez exames médicos diários. Com uma nova testagem negativa e sem sintomas, foi liberado para retornar aos treinos.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Vale lembrar que o procedimento do Campeonato Carioca é que o jogador apresente exame negativo 48 horas antes da partida. Ou seja, Matheus Nascimento estaria liberado para jogar contra o Boavista se novamente testar negativo neste domingo.

Durante o período que esteve fora, Gabriel Conceição treinou entre os titulares e foi utilizado por Enderson Moreira nos treinos. Matheus, porém, era o nome do onze inicial antes de ter tido Covid.