Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Recuperado de Covid-19, Samuel Xavier se reapresenta ao Fluminense

Após isolamento social, o lateral reapareceu no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, nesta segunda, para fazer testes físicos, e se juntará na terça à equipe que venceu o Fla-Flu...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 15:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 15:14
Crédito: Samuel Xavier se reapresentou ao Fluminense no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (Reprodução
Após testar positivo para Covid-19 e cumprir o isolamento social, o lateral-direito Samuel Xavier se reapresentou ao Fluminense na manhã desta segunda-feira. O atleta realizou testes físicos no CT Carlos Castilho, na Barra de Tijuca, e se juntará, nesta terça, à equipe que derrotou o Flamengo pela terceira rodada do Carioca.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
Vale destacar que o lateral é um dos reforços para a temporada 2021, visando a disputa da Copa Libertadores. O jogador testou positivo para o Coronavírus no início de março, e ainda não pode fazer a sua estreia com a camisa Tricolor. Caso estivesse apto, ele estaria no grupo sub-23, que iniciou o Carioca, mas a partir desta terça estará à disposição do técnico Roger Machado.
> Confira mais notícias sobre o Fluminense
O outro grupo de atletas do elenco profissional se reapresenta nesta quarta-feira. Eles ganharam mais dez dias de folga depois do Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, e o clube garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.
O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no próximo sábado diante do Bangu, às 21h05, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Apesar do time principal se reapresentar nesta quarta, a escalação deve ser composta novamente por um time de reservas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados