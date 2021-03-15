Recuperado de Covid-19, Samuel Xavier se reapresenta ao Fluminense

Crédito: Samuel Xavier se reapresentou ao Fluminense no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (Reprodução

Após testar positivo para Covid-19 e cumprir o isolamento social, o lateral-direito Samuel Xavier se reapresentou ao Fluminense na manhã desta segunda-feira. O atleta realizou testes físicos no CT Carlos Castilho, na Barra de Tijuca, e se juntará, nesta terça, à equipe que derrotou o Flamengo pela terceira rodada do Carioca.

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Vale destacar que o lateral é um dos reforços para a temporada 2021, visando a disputa da Copa Libertadores. O jogador testou positivo para o Coronavírus no início de março, e ainda não pode fazer a sua estreia com a camisa Tricolor. Caso estivesse apto, ele estaria no grupo sub-23, que iniciou o Carioca, mas a partir desta terça estará à disposição do técnico Roger Machado.

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O outro grupo de atletas do elenco profissional se reapresenta nesta quarta-feira. Eles ganharam mais dez dias de folga depois do Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, e o clube garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.