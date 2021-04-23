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Recuperado de Covid-19, David Braz vai a campo pela primeira vez para atividade pelo Fluminense

Nesta sexta-feira, zagueiro começou a fazer seu recondicionamento físico nesta sexta-feira. Ainda não há previsão de que ele fique à disposição do técnico Roger Machado...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 19:43

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 19:43
Crédito: Mailson Santana / FFC
O Fluminense contou com uma grata novidade em sua atividade nesta sexta-feira. Recuperado após ter contraído Covid-19, o zagueiro David Braz realizou seu treinamento no gramado do CT Carlos Castilho. O recém-contratado atleta se recondiciona fisicamente, e ainda não tem previsão de ser relacionado pelo técnico Roger Machado.
À tarde, o jogador de 34 anos fez trabalhos de musculação na academia e, em seguida, deu voltas ao redor de um dos gramados do CT. David Braz ainda não faz parte da rotina de atividades ao lado do restante do elenco.
David Braz se apresentou ao Tricolor das Laranjeiras na terça-feira passada, quando chegou ao fim o período de dez dias de isolamento desde que foi confirmado o teste positivo para Covid-19. Inicialmente, ele fez só avaliações físicas e trabalhou a parte física na academia.
O defensor assinou com o Fluminense até abril de 2023. Ele não atua desde 9 de abril, quando defendeu o Grêmio na partida com o Independiente del Valle, na fase inicial de mata-mata da Libertadores.

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