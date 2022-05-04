Recuperado da Covid-19, Vítor Pereira chega a Cali para comandar Corinthians do banco

Recuperado da Covid-19, o técnico Vítor Pereira estará no banco do Corinthians para a partida de logo mais contra o Deportivo Cali, na Colômbia, pela Copa Libertadores.O treinador cumpriu o protocolo da Conmebol para casos de jogadores e membros da comissão técnica que contraíram o coronavírus, de ficarem pelo menos dez dias afastados das partidas de suas competições.

Nesta quarta-feira (4), foi o 11º dia desde que o comandante português teve diagnóstico negativo para a doença e, com isso, viajou para comandar o Timão in loco.

Segundo a assessoria do time alvinegro, Vítor Pereira chegou a Cali durante a tarde. A partida começa às 21h (de Brasília). O Corinthians é o atual líder do Grupo E com seis pontos.TABELA> Confira a tabela e a classificação da Libertadores-22> Conheça o aplicativo de resultados do L!