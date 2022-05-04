Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Recuperado da Covid-19, Vítor Pereira chega a Cali para comandar Corinthians do banco
futebol

Recuperado da Covid-19, Vítor Pereira chega a Cali para comandar Corinthians do banco

Técnico cumpriu protocolo da Conmebol e viajou à Colômbia apenas na tarde desta quarta...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 18:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 18:16
Recuperado da Covid-19, o técnico Vítor Pereira estará no banco do Corinthians para a partida de logo mais contra o Deportivo Cali, na Colômbia, pela Copa Libertadores.O treinador cumpriu o protocolo da Conmebol para casos de jogadores e membros da comissão técnica que contraíram o coronavírus, de ficarem pelo menos dez dias afastados das partidas de suas competições.
Nesta quarta-feira (4), foi o 11º dia desde que o comandante português teve diagnóstico negativo para a doença e, com isso, viajou para comandar o Timão in loco.
Segundo a assessoria do time alvinegro, Vítor Pereira chegou a Cali durante a tarde. A partida começa às 21h (de Brasília). O Corinthians é o atual líder do Grupo E com seis pontos.TABELA> Confira a tabela e a classificação da Libertadores-22> Conheça o aplicativo de resultados do L!
Crédito: VítorPereiracomandouoTimãonavitóriaanteoFortaleza,nodomingo(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados