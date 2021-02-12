Recuperado da Covid-19, técnico do time feminino do Corinthians volta ao trabalho

Crédito: Divulgação/Ag. Corinthians

O time feminino do Corinthians está em preparação de olho na disputa da Copa Libertadores e nesta sexta-feira a atividade teve uma novidade: o retorno do técnico Arthur Elias, que ficou afastado por conta da Covid-19 desde o fim de janeiro. O profissional já está recuperado e pronto para voltar ao trabalho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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A conta oficial do Corinthians Feminino no Twitter até brincou com o fato e pegou como referência um meme do BBB, dizendo que a participante Lumena liberou o retorno de Arthur ao dia a dia do Timão no CT Joaquim Grava.

- 100% de saúde, teste negativo, liberado pelo DM (possivelmente também pela Lumena) e de volta ao trabalho! - diz o tweet publicado nesta tarde. Nesta semana, foram definidos todos os times classificados para a Copa Libertadores, que será disputada a partir de março na Argentina. Além do Corinthians, atual campeão, estarão Avaí-Kindermann, Ferroviária, Boca Juniors, River Plate, Santiago Morning, Universidad de Chile, Deportivo Trópico, Independiente Santa Fé, América de Cali, El Nacional, Libertad-Limpeño, Sol de América, Universitário, Peñarol e Atlético SC.