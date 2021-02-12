Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Recuperado da Covid-19, técnico do time feminino do Corinthians volta ao trabalho

Arthur Elias ficou afastado dos treinos por conta do coronavírus e já retornou às atividades. Perfil oficial do futebol feminino do Timão fez uma brincadeira em referência ao BBB...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 18:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 18:20
Crédito: Divulgação/Ag. Corinthians
O time feminino do Corinthians está em preparação de olho na disputa da Copa Libertadores e nesta sexta-feira a atividade teve uma novidade: o retorno do técnico Arthur Elias, que ficou afastado por conta da Covid-19 desde o fim de janeiro. O profissional já está recuperado e pronto para voltar ao trabalho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Confira quanto seu clube ganhará por transmissões do Brasileirão na Globo
A conta oficial do Corinthians Feminino no Twitter até brincou com o fato e pegou como referência um meme do BBB, dizendo que a participante Lumena liberou o retorno de Arthur ao dia a dia do Timão no CT Joaquim Grava.
- 100% de saúde, teste negativo, liberado pelo DM (possivelmente também pela Lumena) e de volta ao trabalho! - diz o tweet publicado nesta tarde. Nesta semana, foram definidos todos os times classificados para a Copa Libertadores, que será disputada a partir de março na Argentina. Além do Corinthians, atual campeão, estarão Avaí-Kindermann, Ferroviária, Boca Juniors, River Plate, Santiago Morning, Universidad de Chile, Deportivo Trópico, Independiente Santa Fé, América de Cali, El Nacional, Libertad-Limpeño, Sol de América, Universitário, Peñarol e Atlético SC.
Ainda não há data definida para o sorteio dos grupos e também para a divulgação das datas dos jogos da competição internacional. O Timão é o atual campeão do torneio, na edição de 2019. O alvinegro também venceu a competição em 2017.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Novo 'O Diabo Veste Prada' é uma versão 'água com açúcar' do original?
Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Adolescente cansado
“Jet lag social”: entenda o efeito de dormir tarde e acordar cedo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados