Recuperado da Covid-19, técnico do time feminino do Corinthians volta ao trabalho

O time feminino do Corinthians está em preparação de olho na disputa da Copa Libertadores e nesta sexta-feira a atividade teve uma novidade: o retorno do técnico Arthur Elias, que ficou afastado por conta da Covid-19 desde o fim de janeiro. O profissional já está recuperado e pronto para voltar ao trabalho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Confira quanto seu clube ganhará por transmissões do Brasileirão na Globo
A conta oficial do Corinthians Feminino no Twitter até brincou com o fato e pegou como referência um meme do BBB, dizendo que a participante Lumena liberou o retorno de Arthur ao dia a dia do Timão no CT Joaquim Grava.
- 100% de saúde, teste negativo, liberado pelo DM (possivelmente também pela Lumena) e de volta ao trabalho! - diz o tweet publicado nesta tarde. Nesta semana, foram definidos todos os times classificados para a Copa Libertadores, que será disputada a partir de março na Argentina. Além do Corinthians, atual campeão, estarão Avaí-Kindermann, Ferroviária, Boca Juniors, River Plate, Santiago Morning, Universidad de Chile, Deportivo Trópico, Independiente Santa Fé, América de Cali, El Nacional, Libertad-Limpeño, Sol de América, Universitário, Peñarol e Atlético SC.
Ainda não há data definida para o sorteio dos grupos e também para a divulgação das datas dos jogos da competição internacional. O Timão é o atual campeão do torneio, na edição de 2019. O alvinegro também venceu a competição em 2017.