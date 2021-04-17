Recuperado da Covid-19, Samuel Xavier, do Fluminense, fala sobre Libertadores: 'Foco agora é no River'

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Neste sábado, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, no Maracanã, e garantiu sua classificação às semifinais do Carioca com uma rodada de antecedência. Recuperado da Covid-19, o lateral-direito Samuel Xavier estreou pelo Tricolor, falou sobre a recuperação da doença e ratificou foco total no confronto contra o River Plate (ARG), na próxima quinta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

> Veja a classificação do Campeonato Carioca- Feliz pela estreia depois de um momento muito difícil. Peguei a covid junto com minha esposa e meus filhos, mas graças a Deus estou bem, estou 100% - afirmou Samuel Xavier em contato com a imprensa.

O jogador, ainda, detalhou como foi sua recuperação da doença e relembrou os momentos difíceis por ter ficado com 25% do pulmão comprometido, em decorrência da contaminação pelo coronavírus.

- Eu fiquei com 25% do pulmão, deu pneumonia, falta de ar, foi bem difícil, mas eu dou graças a Deus porque não tive nenhuma sequela. As duas primeiras semanas foram bem difíceis para mim, eu treinava, mas chegava em casa sentindo um pouco de falta de ar, com muita dor no peito - disse o atleta. Sobre o elenco, Samuel ratificou que o clube já tinha um plantel bem estruturado, que melhorou mais ainda após a chegada do pacotão de reforços para a Libertadores. Além disso, o lateral garantiu que agora toda a concentração tem que ser voltada para o River Plate (ARG), primeiro adversário do Flu na competição Sul-Americana.

- A equipe, que já era forte, conta com alguns reforços. Conseguimos dar um bom passo para a nossa classificação e agora é estrear bem na Libertadores.