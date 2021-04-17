Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Recuperado da Covid-19, Samuel Xavier, do Fluminense, fala sobre Libertadores: 'Foco agora é no River'
futebol

Recuperado da Covid-19, Samuel Xavier, do Fluminense, fala sobre Libertadores: 'Foco agora é no River'

Lateral-direito fez sua estreia no Fluminense na vitória por 1 a 0, em cima do Botafogo, que garantiu a classificação do time para às semifinais do Carioca...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 19:29
Crédito: Lucas Merçon/FFC
Neste sábado, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, no Maracanã, e garantiu sua classificação às semifinais do Carioca com uma rodada de antecedência. Recuperado da Covid-19, o lateral-direito Samuel Xavier estreou pelo Tricolor, falou sobre a recuperação da doença e ratificou foco total no confronto contra o River Plate (ARG), na próxima quinta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.
> Veja a classificação do Campeonato Carioca- Feliz pela estreia depois de um momento muito difícil. Peguei a covid junto com minha esposa e meus filhos, mas graças a Deus estou bem, estou 100% - afirmou Samuel Xavier em contato com a imprensa.
O jogador, ainda, detalhou como foi sua recuperação da doença e relembrou os momentos difíceis por ter ficado com 25% do pulmão comprometido, em decorrência da contaminação pelo coronavírus.
- Eu fiquei com 25% do pulmão, deu pneumonia, falta de ar, foi bem difícil, mas eu dou graças a Deus porque não tive nenhuma sequela. As duas primeiras semanas foram bem difíceis para mim, eu treinava, mas chegava em casa sentindo um pouco de falta de ar, com muita dor no peito - disse o atleta. Sobre o elenco, Samuel ratificou que o clube já tinha um plantel bem estruturado, que melhorou mais ainda após a chegada do pacotão de reforços para a Libertadores. Além disso, o lateral garantiu que agora toda a concentração tem que ser voltada para o River Plate (ARG), primeiro adversário do Flu na competição Sul-Americana.
- A equipe, que já era forte, conta com alguns reforços. Conseguimos dar um bom passo para a nossa classificação e agora é estrear bem na Libertadores.
Classificado às semifinais do Carioca, o Fluminense chegou aos 19 pontos e assume, provisoriamente, a terceira colocação. O Tricolor volta a campo na competição só no dia 25, contra o Madureira. Porém, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), o Flu recebe o River Plate no Maracanã, em sua estreia na Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados