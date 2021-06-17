Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Recuperado da Covid-19, Rogério Ceni se reapresenta ao Flamengo e comanda treino no Ninho
futebol

Recuperado da Covid-19, Rogério Ceni se reapresenta ao Flamengo e comanda treino no Ninho

Técnico cumpriu quarentena nos últimos 10 dias e participou das decisões da comissão técnica de forma remota...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 16:08

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 16:08

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Rogério Ceni está de volta ao dia a dia do Flamengo. Após cumprir o período de dez dias de quarentena, o treinador foi a novidade na representação rubro-negra no Ninho do Urubu, nesta quarta-feira. Recuperado da Covid-19, ele iniciou a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, no próximo sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão.
+ Thuler de saída: saiba onde estão jogadores que ainda pertencem ao FlamengoA atividade comandada por Ceni em campo contou apenas com os jogadores que não iniciaram a partida contra o Coritiba, nesta quinta-feira, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia.
Rogério Ceni havia testado positivo no último dia 16. Apesar de ter ficado em casa nos últimos dez dias, o treinador participou ativamente das atividades e jogos do Flamengo, desde a elaboração dos treinos, lista de relacionados, escalação e até mudanças durante as partidas. No período, Mauricio Souza assumiu a equipe de forma interina e esteve à beira do gramado.
+ Classificação na Copa do Brasil faz Flamengo ultrapassar R$ 29 milhões em premiação na temporada
Além de Ceni, quem também voltou ao Ninho do Urubu nesta quinta-feira foi o auxiliar técnico Charles Hembert. O francês também havia testado positivo e cumpriu quarentena antes de retornar aos trabalhos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira os deputados do ES que trocaram de legenda durante janela partidária
Imagem de destaque
Petrobras investirá R$ 30 bilhões para interligar poços e elevar produção no ES
Imagem de destaque
Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados