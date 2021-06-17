Recuperado da Covid-19, Rogério Ceni se reapresenta ao Flamengo e comanda treino no Ninho

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Rogério Ceni está de volta ao dia a dia do Flamengo. Após cumprir o período de dez dias de quarentena, o treinador foi a novidade na representação rubro-negra no Ninho do Urubu, nesta quarta-feira. Recuperado da Covid-19, ele iniciou a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, no próximo sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão.

+ Thuler de saída: saiba onde estão jogadores que ainda pertencem ao FlamengoA atividade comandada por Ceni em campo contou apenas com os jogadores que não iniciaram a partida contra o Coritiba, nesta quinta-feira, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia.

Rogério Ceni havia testado positivo no último dia 16. Apesar de ter ficado em casa nos últimos dez dias, o treinador participou ativamente das atividades e jogos do Flamengo, desde a elaboração dos treinos, lista de relacionados, escalação e até mudanças durante as partidas. No período, Mauricio Souza assumiu a equipe de forma interina e esteve à beira do gramado.

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