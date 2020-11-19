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Recuperado da Covid-19, Luan volta a treinar na Academia de Futebol e pode reforçar Palmeiras contra Goiás

Zagueiro foi o primeiro atleta a ser diagnosticado com o novo coronavírus no surto iniciado dentro do elenco alviverde há cerca de uma semana
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LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 15:00

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 15:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Enfim uma boa notícia para o torcedor palmeirense após duas semanas de tantos desfalques confirmados na equipe: o zagueiro Luan treinou sem restrições na Academia de Futebol nesta quinta-feira (19) e está recuperado do coronavírus, que o tirou dos últimos três compromissos do Palmeiras. A informação foi dada pelo portal 'ge' e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!​​Com isso, Abel Ferreira terá de volta a sua dupla de zaga titular diante do Goiás, no próximo sábado, (21), em Goiânia, em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão 2020, uma vez que Gustavo Gómez também já retornou da Seleção Paraguaia e não testou positivo para a Covid-19.Luan foi o primeiro atleta do Verdão a ser diagnosticado com o novo coronavírus neste surto que contagiou mais de 15 profissionais do clube na última semana. Ao testar positivo, logo após a vitória sobre o Vasco no último dia 08, o camisa 13 permaneceu em isolamento em um hotel da capital paulista, e agora está liberado para treinar com o elenco nesta sexta-feira (20), no CT alviverde.
A delegação palmeirense retorna de Fortaleza na tarde desta quinta-feira e só terá tempo de realizar uma atividade antes do duelo contra o Esmeraldino. As grandes novidades na equipe titular devem ser as entradas de Luan, Gustavo Gómez e Luiz Adriano.
Agora, a lista de jogadores infectados pela COVID-19 do elenco palmeirense cai para 14: Jailson , Vinicius Silvestre, Gabriel Menino, Matías Viña, Alan Empereur, Benjamín Kuscevic, Danilo, Gustavo Scarpa, Quiñonez, Gabriel Silva, Rony, Gabriel Veron, Marino Hinestroza e Pedro Acácio.

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