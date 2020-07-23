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Recuperado da Covid-19, lateral volta a trabalhar com o grupo do Flamengo

João Lucas foi diagnosticado com o novo coronavírus e ficou de fora das finais do Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 21:41

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 21:41

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Recuperado da Covid-19, o lateral-direito João Lucas voltou a trabalhar com o grupo do Flamengo nesta quarta-feira. O atleta testou positivo para o novo coronavírus no dia 8 de julho e, por conta disso, ficou de fora das finais do Campeonato Carioca. O time se reapresentou no CT do Ninho do Urubu nesta tarde, após folga de uma semana após a conquista do Estadual - o 36º do clube.
Ao ser diagnosticado, João Lucas foi isolado, de acordo com os protocolos de combate ao novo coronavírus, e voltou a ter contato com o grupo após 14 dias.
Sem João Lucas como opção, Rafinha, o titular, atuou no sacrifício na decisão do Carioca, diante do Fluminense. Assim, o camisa 13 deu sequência à recuperação da lesão no tornozelo direito, enquanto Filipe Luís está tratando a panturrilha direita - local o qual sentiu dores também no Fla-Flu decisivo.
O próximo compromisso do Flamengo será no dia 9 de agosto, às 16h, no Estádio do Maracanã contra o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileiro.

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