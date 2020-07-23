Recuperado da Covid-19, lateral volta a trabalhar com o grupo do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Recuperado da Covid-19, o lateral-direito João Lucas voltou a trabalhar com o grupo do Flamengo nesta quarta-feira. O atleta testou positivo para o novo coronavírus no dia 8 de julho e, por conta disso, ficou de fora das finais do Campeonato Carioca. O time se reapresentou no CT do Ninho do Urubu nesta tarde, após folga de uma semana após a conquista do Estadual - o 36º do clube.

Ao ser diagnosticado, João Lucas foi isolado, de acordo com os protocolos de combate ao novo coronavírus, e voltou a ter contato com o grupo após 14 dias.

Sem João Lucas como opção, Rafinha, o titular, atuou no sacrifício na decisão do Carioca, diante do Fluminense. Assim, o camisa 13 deu sequência à recuperação da lesão no tornozelo direito, enquanto Filipe Luís está tratando a panturrilha direita - local o qual sentiu dores também no Fla-Flu decisivo.