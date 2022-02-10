  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Recuperado da Covid-19, Gabriel Veron vai a Abu Dhabi torcer para o Palmeiras na final do Mundial
Recuperado da Covid-19, Gabriel Veron vai a Abu Dhabi torcer para o Palmeiras na final do Mundial

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 10:49

Cortado do Mundial de Clubes após ser diagnosticado com Covid-19 um dia antes do embarque, o atacante Gabriel Veron enfim testou negativo para a doença e vai viajar para Abu Dhabi para acompanhar a decisão entre Palmeiras e Chelsea, neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília).Sua ida para os Emirados Árabes Unidos foi decidida em conjunto entre diretoria, comissão técnica e jogadores, afinal Veron é uma peça fundamental do elenco e a presença dele na final é considerada justa.
O atacante não viajou com o grupo por conta do coronavírus e como voltou a dar positivo um novo teste feito dias antes do fechamento da lista de inscritos do Verdão para a competição, acabou cortado.
Nos bastidores, especula-se que Veron tinha grandes chances de estar presente os 23 selecionados pelo técnico Abel Braga para disputar o Mundial.
Junto dele, o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez também testou positivo, mas acabou se curando dias antes da vitória do Alviverde sobre o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, pela semifinal. O uruguaio fez apenas um treino com o plantel em Abu Dhabi e foi titular na partida.
O comandante português privilegiou os jogadores mais experientes do elenco palmeirense na lista de inscritos. Dos jogadores que viajaram, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Renan, Vanderlan e Giovani, todos crias da categoria de base, acabaram preteridos por Abel na relação final.
Crédito: GabrielVerontinhagrandeschancesdeintegrarlistadeinscritosparaacompetição(Foto:CesarGreco/Palmeiras

