Recuperado da Covid-19, Felipe Almeida reforça o Santa Cruz em partida decisiva da Copa do Brasil

Crédito: Rafael Melo / Santa Cruz

O Santa Cruz ganhou um reforço importante para a partida da Copa do Brasil desta terça-feira (12) diante do Cianorte, trata-se do atacante Felipe Almeida, que se recuperou da Covid-19.Cria da base do Santinha, Felipe é tratado como uma das principais promessas do clube e vinha ganhando cada vez mais espaço na equipe titular. Promovido este ano ao profissional, o atacante já somava seis partidas pelo Mais Querido, sendo quatro destes jogos pela Copa do Nordeste.

No clássico diante do Sport, pela competição regional, último jogo do atacante antes de contrair a Covid-19, Felipe saiu do banco e em 25 minutos em campo acertou todos os passes que tentou e sofreu duas faltas, uma resultando na expulsão do Rafael Thyere, zagueiro do Leão.Nas quatro partidas disputadas no Nordestão, o atleta apresenta ótimos números. Foram 11 faltas sofridas, acertou todos os passes que tentou para o terço final do campo e também obteve 70% de êxito nos dribles que tentou.