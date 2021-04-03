Recuperado! Às vésperas do seu aniversário, Branco deixa hospital após vencer a Covid-19

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Em meio ao auge da pandemia no Brasil, uma notícia confortou os amantes de futebol: ídolo do Fluminense e ex-jogador da Seleção Brasileira, Branco recebeu alta neste sábado e deixou o hospital após 17 dias internado pela infecção da Covid-19. Em vídeo divulgado pelo Tricolor das Laranjeiras, o lateral esquerdo do tetra aparece em cadeira de rodas, aplaudido pelos profissionais de saúde que lhe deram suporte.

> Veja a classificação do Campeonato Carioca Atual coordenador da CBF, o ex-jogador foi um dos infectados em viagem da Seleção Brasileira sub-18 recentemente. Após piora do quadro, Branco chegou a ser intubado, no entanto, a medida tomada pelos profissionais do hospital Copa Star, no bairro de Copacabana, surtiu efeito e, no último dia 27, a família do ex-atleta se manifestou dizendo que o ídolo do Flu já apresentava sinais de melhora.