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Recuperado! Às vésperas do seu aniversário, Branco deixa hospital após vencer a Covid-19

Ex-jogador estava internado em hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro desde o dia 17 de março. O lateral esquerdo do tetra completa 57 anos neste domingo...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 16:40

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 16:40
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Em meio ao auge da pandemia no Brasil, uma notícia confortou os amantes de futebol: ídolo do Fluminense e ex-jogador da Seleção Brasileira, Branco recebeu alta neste sábado e deixou o hospital após 17 dias internado pela infecção da Covid-19. Em vídeo divulgado pelo Tricolor das Laranjeiras, o lateral esquerdo do tetra aparece em cadeira de rodas, aplaudido pelos profissionais de saúde que lhe deram suporte.
> Veja a classificação do Campeonato Carioca Atual coordenador da CBF, o ex-jogador foi um dos infectados em viagem da Seleção Brasileira sub-18 recentemente. Após piora do quadro, Branco chegou a ser intubado, no entanto, a medida tomada pelos profissionais do hospital Copa Star, no bairro de Copacabana, surtiu efeito e, no último dia 27, a família do ex-atleta se manifestou dizendo que o ídolo do Flu já apresentava sinais de melhora.
- Grata a todos pelo carinho e orações. Ele está bem, está fora do tubo, está comendo e falando. E já, já estará com nosso baixinho e nossos grandinhos. Foram dias de luta, mas, assim como em campo, sempre foi campeão fora de campo também. Lutou e saiu com seu troféu... A sua vida - escreveu a família no Instagram do ex-jogador.

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