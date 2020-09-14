Recuperada, volante do Flamengo celebra atuação após nove meses: 'Felicidade é o sentimento'

Crédito: Divulgação/Flamengo

Pela nona rodada do Brasileirão Feminino, o Flamengo/Marinha empatou com o Cruzeiro em 1 a 1 no domingo, no Estádio da Gávea. Apesar do resultado não ter sido o esperado, a partida foi especial para a volante Patrícia Derrico. Recuperada de uma cirurgia no joelho esquerdo, a jogadora voltou a defender o time após nove meses e comentou o sentimento de estar de novo nos gramados.

- Graças a Deus, tudo deu muito certo! Me parece até um sonho isso tudo, estou muito feliz de voltar a jogar. Foi um processo que nenhum atleta gosta de viver, desde quando você constata a lesão; aguarda a cirurgia; opera; espera a cicatrização; começa treinos leves e somente meses depois pode voltar. Sensação de alívio e muita ansiedade para ajudar a equipe nesta temporada. Felicidade é o sentimento que me define - afirmou Patrícia.