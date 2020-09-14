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Recuperada, volante do Flamengo celebra atuação após nove meses: 'Felicidade é o sentimento'

Patrícia Derrico operou o joelho esquerdo em dezembro de 2019 e voltou a defender o Flamengo/Marinha neste domingo, em partida contra o Cruzeiro pelo Brasileirão...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 18:08
Crédito: Divulgação/Flamengo
Pela nona rodada do Brasileirão Feminino, o Flamengo/Marinha empatou com o Cruzeiro em 1 a 1 no domingo, no Estádio da Gávea. Apesar do resultado não ter sido o esperado, a partida foi especial para a volante Patrícia Derrico. Recuperada de uma cirurgia no joelho esquerdo, a jogadora voltou a defender o time após nove meses e comentou o sentimento de estar de novo nos gramados.
- Graças a Deus, tudo deu muito certo! Me parece até um sonho isso tudo, estou muito feliz de voltar a jogar. Foi um processo que nenhum atleta gosta de viver, desde quando você constata a lesão; aguarda a cirurgia; opera; espera a cicatrização; começa treinos leves e somente meses depois pode voltar. Sensação de alívio e muita ansiedade para ajudar a equipe nesta temporada. Felicidade é o sentimento que me define - afirmou Patrícia.
Patrícia rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 2019 e foi submetida ao procedimento cirúrgico em 5 de dezembro de 2019. A fase final da recuperação foi realizada com sucesso, e a volante pôde voltou a atuar pelo Flamengo neste domingo, entrando durante a partida contra o Cruzeiro.

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