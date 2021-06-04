Recuperação de Marcos Felipe e brincadeiras entre Fred e Biel: os bastidores da vitória do Fluminense

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O Fluminense estreou com o pé direito na Copa do Brasil ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na última quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase. Nesta sexta, o clube divulgou o tradicional vídeo com os bastidores da partida. Entre os principais momentos, chamaram atenção os discursos de Roger Machado, que ainda enalteceu o goleiro Marcos Felipe após o confronto, e a zoeira entre Fred e Gabriel Teixeira.

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- Já evoluímos em intensidade no último jogo, 5% a mais. Dá para fazer, desgasta o motor. Só vou até o meu limite quando for testado. Tiro a confiança deles com intensidade, jogo coletivo, agressividade. Erra o mínimo. Não tem nada a ver com os outros, mas com a gente. Compete até o final que a gente vence - disse Roger antes da partida.

Os gols foram marcados no segundo tempo. O primeiro deles por Fred, após assistência de Gabriel Teixeira. Os dois já haviam brincado logo após a partida e o camisa 9 falou sobre a jogada ainda no vestiário.

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- Ele pediu assim, "Dom, toca". E eu toquei lá no fundo para ele rolar para trás, senão chuta cruzado. Isso aí você vai pegar a experiência de centroavante - disse Fred, que "engraxou" o pé de Biel.No discurso final, Roger Machado exaltou o jogo feito pelo grupo e tirou um momento para elogiar Marcos Felipe. O goleiro falhou nos três gols do segundo jogo da final do Carioca, contra o Flamengo, e acabou sendo duramente criticado.