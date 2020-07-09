Recorde, reclamações, inscrições: a transmissão da final pela FluTV

Crédito: Fluminense foi campeão da Taça Rio (FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A luta do Fluminense para que tivesse a transmissão da final da Taça Rio teve resultado. Além da vitória dentro de campo, com o título conquistado nos pênaltis, o jogo contra o Flamengo rendeu o recorde de maior live da história do Youtube, com um pico de cerca de 3,590 milhões de acessos simultâneos. Além disso, desde que anunciou a partida, o clube pulou de 222 mil para 425 mil inscritos no canal.

O Flu bateu o recorde do próprio Fla de acessos simultâneos em uma transmissão no Youtube, chegando aos 2,3 milhões já aos 13 minutos do segundo tempo. Contra o Boavista, o Flamengo chegou a 2,1 milhões de visualizações ao mesmo tempo. No fim, o canal do clube ultrapassou até mesmo a live da cantora sertaneja Marília Mendonça, que era a dona do recorde mundial com 3,2 milhões de visualizações simultâneas.