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Copa de 2022

Recessão global preocupa os organizadores da Copa do Mundo do Catar

Muitos eventos esportivos foram adiados, incluindo a Eurocopa, que deveria começar no próximo mês, mas foi levada para 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 16:29

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 16:29

Os organizadores da Copa do Mundo no Catar, em 2022, estão preocupados com o fato de muitos torcedores estarem passando dificuldades com a recessão global por causa da pandemia do coronavírus.
O estádio de Al Wakrah é o primeiro construído do zero que é finalizado para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar
O estádio de Al Wakrah é o primeiro construído do zero que é finalizado para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar Crédito: Fifa.com
Muitos países ao redor do mundo deverão sofrer profundos problemas financeiros com as restrições e bloqueios. Eventos esportivos também foram adiados, incluindo a Eurocopa, que deveria começar no próximo mês, mas foi levada para 2021.
O Catar ainda espera que seis de seus oito estádios sejam concluídos até o final deste ano, apesar da interrupção devido à covid-19. A Copa do Mundo está programada para novembro e dezembro de 2022, ao invés da disputa tradicional em junho e julho, o que garante um tempo a mais para a retomada das viagens internacionais.
"Até 2022, estou otimista de que superaremos essa pandemia", disse Hassan Al Thawadi, secretário-geral do comitê organizador da Copa do Mundo, nesta quarta-feira. "Será uma das primeiras oportunidades para todos celebrarmos juntos, nos envolvermos, reunir pessoas."
O Catar promete que a Copa do Mundo será acessível aos fãs, mas a pequena nação rica em gás foi afetada pelo fechamento da atividade econômica em muitos países. A estatal Qatar Airways, uma das patrocinadoras da Copa do Mundo, disse que reduzirá empregos, já que a indústria global da aviação está amplamente prejudicada neste período.
"Sempre há a preocupação com a economia global, que deve atrapalhar a possibilidade de os fãs poderem viajar para comemorar a Copa do Mundo", disse Al Thawadi. "Ainda estamos comprometidos em garantir o equilíbrio para termos uma Copa do Mundo acessível, em um preço acessível para os fãs, além de funcional para a indústria e para o serviço de fornecedores de suprimentos."

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