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futebol

Recém-chegada, Capelinha fala da expectativa para estrear pelo Internacional

A meio-campista ex-Cruzeiro não escondeu sua ansiedade em fazer o primeiro confronto no seu novo clube...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 15:06
Isabela Cristina, a Capelinha, chegou recentemente ao Internacional. A atleta de apenas 22 anos de idade veio do futebol mineiro, mais precisamente do Cruzeiro, onde foi vice-campeã do Brasileirão e campeã do Campeonato Mineiro Feminino.
E, como deixou claro logo em seu primeiro posicionamento, Capelinha chega ao Inter buscando novos desafios e uma nova experiência em sua carreira.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Quando surgiu a possibilidade de vir para o Internacional eu não pensei duas vezes. Afinal, se trata de uma grande equipe, com grandes jogadoras. Acredito que enfrentar novos desafios e ter novas experiências será fundamental para minha carreira – destacou a atleta.
A estreia de Capelinha pode acontecer na próxima sexta-feira (4), às 19h (de Brasília), em partida diante do Real Brasília, válida pela Supercopa do Brasil, torneio que abre a temporada do futebol feminino. Pensando nessa possibilidade, a jogadora comentou sobre a expectativa que está alimentando para fazer a sua estreia:
- Iniciar uma temporada em um novo clube trás sempre um frio na barriga e uma ansiedade por poder fazer logo aquilo que gostamos, que é jogar. O torcedor colorado pode ter certeza que estamos trabalhando muito forte para fazermos a melhor estreia possível.
A primeira edição no futebol feminino brasileiro da Supercopa conta com a presença de oito equipes divididas em duas chaves. Os jogos acontecem em partida única e será o primeiro teste para a equipe colorada. A meio-campista, Capelinha, comentou sobre a preparação não somente a competição mais próxima, mas também o restante da temporada 2022.
- Estamos trabalhando forte, buscando chegar o melhor possível para a disputa da Supercopa. Sabemos que, por se tratar de um torneio mata-mata com grandes adversários, não será fácil. Por isso, precisamos chegar preparadas para enfrentar esse desafio - concluiu.
Crédito: JoãoCallegari/SCInternacional

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