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Receba! Ações com Iran 'Luva de Pedreiro' fazem Vasco pulverizar recordes na internet

Fenômeno da internet esteve em São Januário na semana passada e, com ele, o Cruz-Maltino atingiu mais de 240 milhões de visualizações e 21 milhões de interações no TikTok...
LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 20:18

Publicado em 30 de Março de 2022 às 20:18

Foi muito mais que o carisma. O Vasco recebeu Iran Ferreira, "O cara da Luva de Pedreiro", na última semana, e gerou resultados relativos ao marketing extremamente positivos. Foram 21,4 milhões de interações no TikTok em sete dias. Já as visualizações foram mais de 242 milhões em 33 publicações no mesmo período.Os dados são da agência "Samba Digital" - em dados publicados originalmente pelo site "MKTesportivo", e revelam também a grandiosidade na comparação: Com Iran, o Cruz-Maltino igualou, em uma semana, o número de interações no TikTok de todos os clubes da Série A. Juntos. Em sete meses.
O Vasco soube surfar na onda. Pouco após o carismático baiano ganhar proporções mundiais, o clube de São Januário convidou o influenciador e a família dele para ações na Colina. Ele esteve com Roberto Dinamite, bateu pênalti no gramado principal, dentre outras ações.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Crédito: TorcedordoVasco,Iranéumfenômenorecentedainternetbrasileiraemundial(Foto:Divulgação/Vasco

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