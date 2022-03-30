Receba! Ações com Iran 'Luva de Pedreiro' fazem Vasco pulverizar recordes na internet

Foi muito mais que o carisma. O Vasco recebeu Iran Ferreira, "O cara da Luva de Pedreiro", na última semana, e gerou resultados relativos ao marketing extremamente positivos. Foram 21,4 milhões de interações no TikTok em sete dias. Já as visualizações foram mais de 242 milhões em 33 publicações no mesmo período.Os dados são da agência "Samba Digital" - em dados publicados originalmente pelo site "MKTesportivo", e revelam também a grandiosidade na comparação: Com Iran, o Cruz-Maltino igualou, em uma semana, o número de interações no TikTok de todos os clubes da Série A. Juntos. Em sete meses.