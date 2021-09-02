Reavaliação médica tira meia do Corinthians dos gramados por mais três ou quatro meses

A quinta-feira (2) foi de péssima notícia para o meia Ruan Oliveira, do Corinthians, que passou por uma reavaliação médica e ficará mais três ou quatro meses sem jogar.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosRuan rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treinamento em setembro do ano passado, já treinava com bola, mas em reavaliação feita pelo médico corintiano Joaquim Grava na quarta-feira (1º), foi constatado que o atleta precisará interromper a transição e só voltará a jogar no próximo ano.
Geralmente uma lesão ligamentar possui um prazo de seis a nove meses para recuperação, mas o processo de Ruan tem sido amplamente maior do que o comum.
Com 21 anos de idade, Ruan Oliveira é visto como uma joia pelo Timão. Vindo do Metropolitano, de Santa Catarina, para a base corintiana em 2019, na temporada passada foi promovido pelo ex-treinador do clube, Tiago Nunes, para a equipe profissional, na qual disputou quatro jogos, um deles como titular.