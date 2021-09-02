Reavaliação médica tira meia do Corinthians dos gramados por mais três ou quatro meses

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A quinta-feira (2) foi de péssima notícia para o meia Ruan Oliveira, do Corinthians, que passou por uma reavaliação médica e ficará mais três ou quatro meses sem jogar.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosRuan rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treinamento em setembro do ano passado, já treinava com bola, mas em reavaliação feita pelo médico corintiano Joaquim Grava na quarta-feira (1º), foi constatado que o atleta precisará interromper a transição e só voltará a jogar no próximo ano.

Geralmente uma lesão ligamentar possui um prazo de seis a nove meses para recuperação, mas o processo de Ruan tem sido amplamente maior do que o comum.