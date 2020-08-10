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Reapresentação, testes de Covid-19 e Marinho zerado: a segunda-feira do Santos

Raniel, que não foi relacionado contra o Bragantino, também participou normalmente do treinamento e está recuperado de trauma no joelho...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 18:59

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 18:59

Após o empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (09), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, os atletas do Santos se reapresentaram nesta segunda-feira (10) no CT Rei Pelé.
Os titulares contra o Massa Bruta fizeram apenas um trabalho regenerativo, que contou com a presença do atacante Marinho. O autor do único gol do Peixe contra o Braga saiu de campo de maca nos minutos finais da partida, foi reavaliado e não constatou problemas físicos. Entre os reservas e não relacionados contra o time do interior paulista, o atacante Raniel fez parte de um treinamento no gramado do Centro de Treinamentos. O jogador sofreu um trauma no joelho no empate em 1 a 1 contra o Santo André, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, no dia 22 de julho, ficando de fora dos dois jogos seguintes, seguindo um cronograma especial para a sal recuperação. O camisa 12 treinava com bola desde a última terça-feira (04), mas não foi convocado para o duelo deste fim de semana.

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