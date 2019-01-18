Realizando sonho, Fernando Subtil quer fazer história na Desportiva

O experiente goleiro Felipe foi o responsável por defender a meta da Desportiva Ferroviária desde o segundo semestre de 2012. O jogador, no entanto, não esteve imune a reformulação no elenco promovida pela diretoria nesta temporada e deixou o clube rumo ao Rio Branco de Venda Nova. Para o Campeonato Capixaba 2019, Fernando Subtil foi contratado e herdará a camisa 1 do ídolo grená.

Subtil agora defende o grená da Desportiva. No ano passado ele brilhou pelo Alvianil Crédito: João Brito/Desportiva

De acordo com Fernando Subtil, o técnico Rossato e o "sonho" de vestir a camisa grená pesaram para ele aceitar o convite de ser o novo goleiro da Locomotiva Grená.

“Eu conversei com o Rossato, e isso pesou muito, porque ele é um cara que eu sempre quis trabalhar. Sem falar na Desportiva, é um sonho de menino que estou realizando, estar aqui e poder defender essa camisa e esse clube é muito importante”, afirmou o arqueiro.

Ao vestir a camisa da Desportiva, Fernando Subtil alcançará um feito relevante no futebol capixaba: defender as cores da Desportiva, Rio Branco e Vitória. O goleiro valorizou as suas passagens nos arquirrivais, mas espera escrever uma história vencedora com a Locomotiva Grená. Além disso, Subtil comentou sobre a sua experiência no futebol europeu, onde ele atuou em toda temporada 2018.

“Lá eu aprendi muito, cresci como pessoa e como profissional. Espero poder colocar em prática toda a experiência que tive lá.”

Loco Abreu

Desportiva e Rio Branco protagonizam o maior clássico do futebol capixaba. Mas como o Capa-Preta esteve na Série B e abdicou de participar da Copa ES, em 2018, os torcedores dos dois gigantes ficaram órfãos desse embate no ano passado.

Os dois clubes voltam a se reencontrar este ano, pela terceira rodada do Campeonato Capixaba 2019. O clássico terá um "sabor" especial para Fernando Subtil, já que ele terá a missão de parar o centroavante uruguaio Loco Abreu, grande reforço capa-preta. Segundo o goleiro, apesar de toda a fama e qualidade do adversário, ele encarará o confronto como outro qualquer.