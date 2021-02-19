futebol

Real Valladolid x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Com muitos desfalques, time da capital espanhola visita a equipe que tem Ronaldo Fenômeno como um dos sócios para continuar sonhando com o título nacional...
Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 16:19

Crédito: Antonio Villalba/Real Madrid
Ainda sonhando com o bicampeonato espanhol, o Real Madrid tem compromisso pela 24ª rodada da La Liga, fora de casa, neste sábado. Os comandados de Zidane enfrentam o Real Valladolid, às 17h (de Brasília), no Estádio José Zorrilla.
+ Veja a tabela do Campeonato EspanholO técnico Zinédine Zidane afirmou que o Real Madrid não está com a cabeça na Champions League, onde enfrentará a Atalanta, na próxima semana. Para o francês, o jogo mais importante é o desde sábado, com o Real Valladolid. Zizou também disse que sua equipe está pronta para o duelo.
- É um erro pensarmos já no jogo de quarta-feira e não creio que os jogadores o façam. Sabemos que temos no sábado um jogo da liga e vamos nos concentrar apenas nele, porque é o mais importante para enfrentar o que virá a seguir. Trabalhamos bem durante a semana e há que transportar isso para o campo de jogo.
Completando 100 jogos de Campeonato Espanhol neste sábado, o técnico Sergio González admitiu a dificuldade de enfrentar o Real Madrid, mas disse que a proximidade do jogo dos Merengues na Champions League pode fazer o time da capital entrar desligado.
- Não é a partida designada para conquistar a vitória, mas não se sabe quando isso poderá ser alcançado. A equipe sabe que é uma oportunidade de somar três pontos, mesmo que o rival seja o Real Madrid e tenha uma grande equipe apesar suas perdas, e que está à beira de um duelo na Champions League.
FICHA TÉCNICA
Real Valladolid x Real MadridCampeonato Espanhol - 24ª rodada
Data e horário: 20/02/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP)Árbitro: Guillermo Cuadra FernándezAssistentes: Santiago Jaime Latre e Fernando Tresaco EscabosaOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
REAL VALLADOLID (Técnico: Sergio González)Masip; Pérez, Joaquín, Bruno e Nacho; Mesa, Fede, Villa, Pérez e Rubio; Guardiola.
Desfalques: Hervías, Sánchez, García, Plano, El Yamiq e Maranhão (lesionados); Olaza (suspenso).
REAL MADRID (Técnico: Zinédine Zidane)Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho Fernádez e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio, Vini Jr. e Mariano Díaz.
Desfalques: Marcelo, Éder Militão, Sergio Ramos, Carvajal, Odriozola, Valverde, Rodrygo, Hazard e Benzema (lesionados).

