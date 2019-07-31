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Em Goiás

Real Noroeste leva gol nos acréscimos e acaba eliminado da Copa Verde

Um gol aos 50 minutos do 2º tempo feito pelo Iporá pôs fim ao sonho do time de Águia Branca na competição
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

31 jul 2019 às 20:05

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 20:05

O duelo entre Iporá e Real Noroeste caminhava para a decisão por pênaltis, mas um gol aos 50 minutos do segundo tempo selou a eliminação do time capixaba da Copa Verde na tarde desta quarta-feira (31).
O Real Noroeste encarou o Iporá, em Goiás, e acabou eliminado da Copa Verde Crédito: Júnior Sapo/Divulgação
Como havia vencido no jogo de ida por 1 a 0, a equipe de Águia Branca tinha a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. Mas o que apresentou na partida não credenciou o Real Noroeste para seguir na competição nacional.
No primeiro tempo, a equipe merengue até fazia bom jogo, mas a expulsão do volante Iuri Pimentel, aos 34 minutos fez o time goiano aumentar a pressão. Essa, porém, só deu resultado aos 13 minutos do segundo tempo. O atacante Wellington aproveitou uma boa trama ofensiva do Iporá e só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede do Real.
Veja também: Nos pênaltis, vitória é eliminado pelo Brasiliense na Copa Verde
Em vantagem numérica e no placar, o time de Goiás seguiu em cima, mas esbarrava na bela atuação do goleiro André Stov, que com duas grandes defesas evitava o segundo gol.
Foi assim até os 49 minutos, quando o goleiro fez milagre em cobrança de falta. Na sequência do lance, porém, ele nada pode fazer. Em cobrança de escanteio, Lucão subiu alto e testou sem chances para o arqueiro merengue. Fim da linha para o Real na Copa Verde. 
IPORÁ-GO 2 x 0 REAL NOROESTE
Copa Verde 2019 (1ª fase - jogo de volta)
Data: 31 de julho (quarta-feira)
Horário: 15h
Local: Francisco Ferreira (Iporá, GO)
Árbitro: Paulo Henrique Salmazio (MS)
Gols: Wellington (IPO) aos 13min e Lucão (IPO) aos 50min do 2º tempo
Cartão Vermelho: Iuri Pimentel (RNO) aos 34min do 1º tempo
Iporá: Pedro; Everton, Lucão, Samuel e Danilo; Bosco, Renato, Ronaldo e Bruno Bahia (Breno) (Jean); Otacildo e Wellington. Técnico: Guilherme Gomes.
Real Noroeste: André Stov; Gabriel, Maílson, Josimar (Alexandre Thu) e Geisandro; Leandro Assis (Iran), Iuri Pimentel, Igor Santos e Felipe Linhares; Warlisson (Gabriel Jordan)e Warlei. Técnico: Duzinho.

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