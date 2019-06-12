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Real Noroeste empresta jovens zagueiros para Palmeiras e Flamengo

Tiago Bettim vai defender o Rubro-Negro, enquanto Pedro Afonso vai vestir a camisa do Verdão. Ambos vão para o sub-20

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 17:02

Publicado em 

12 jun 2019 às 17:02
Tiago Bettim, do Flamengo, e Pedro Afonso, do Palmeiras Crédito: Divulgação
O Real Noroeste acertou o empréstimo de dois jovens zagueiros: Tiago Bettim e Pedro Afonso defenderão, respectivamente, o Flamengo e o Palmeiras até o final desta temporada. Os dois atletas têm 19 anos e chegam aos clubes para reforçar os times sub-20. O período também servirá para a dupla ser avaliada.
Apesar de chegar para atuar nas divisões de base da Gávea, Tiago Bettim já tem experiência entre os profissionais. Em 2019, participou da campanha do Real Noroeste no Campeonato Capixaba - o Merengue foi vice-campeão estadual. No total, o zagueiro já disputou 12 partidas pela equipe principal. 
"É uma sensação ótima. Estou realizando um sonho de criança, que é jogar em um clube da grandeza do Flamengo. É uma oportunidade única e tenho que aproveitar ao máximo, estou muito feliz", projetou o zagueiro de 19 anos.
Pedro Afonso também destacou a chance de defender um grande clube. "O Real Noroeste me apoiou desde o começo da carreira. Sei que estou preparado para essa oportunidade de defender um clube do tamanho do Palmeiras. Vou aproveitar todas as oportunidades que tiver para colocar em prática tudo que aprendi".

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