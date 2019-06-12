Real Noroeste empresta jovens zagueiros para Palmeiras e Flamengo

Tiago Bettim, do Flamengo, e Pedro Afonso, do Palmeiras Crédito: Divulgação

O Real Noroeste acertou o empréstimo de dois jovens zagueiros: Tiago Bettim e Pedro Afonso defenderão, respectivamente, o Flamengo e o Palmeiras até o final desta temporada. Os dois atletas têm 19 anos e chegam aos clubes para reforçar os times sub-20. O período também servirá para a dupla ser avaliada.

Apesar de chegar para atuar nas divisões de base da Gávea, Tiago Bettim já tem experiência entre os profissionais. Em 2019, participou da campanha do Real Noroeste no Campeonato Capixaba - o Merengue foi vice-campeão estadual. No total, o zagueiro já disputou 12 partidas pela equipe principal.

"É uma sensação ótima. Estou realizando um sonho de criança, que é jogar em um clube da grandeza do Flamengo. É uma oportunidade única e tenho que aproveitar ao máximo, estou muito feliz", projetou o zagueiro de 19 anos.