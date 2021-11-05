Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações do confronto de La Liga

O Real Madrid enfrenta, neste sábado, o Rayo Vallecano no Santiago Bernabeu, em Madrid, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá início às 17h (de Brasília), e é essencial para a equipe merengue assumir a liderança de La Liga.Com 24 pontos somados em onze partidas, o Real Madrid tem um jogo a menos que a Real Sociedad, líder com um ponto a mais que os merengues. Caso vença o Rayo Vallecano, o time de 'Los Blancos' pode assumir o topo da tabela.
O Rayo Vallecano, por sua vez, está na parte mais alta da tabela do Campeonato Espanhol, e sua ótima campanha o coloca na sexta colocação, com vinte pontos em doze partidas. A vitória pode aproximar o Rayo da liderança.FICHA TÉCNICAREAL MADRID x RAYO VALLECANO - La Liga
Data e horário: 06/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Santiago Bernabeu, em Madrid (ESP)Árbitro: Pablo González FuertesAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Jorge Figueroa VazquezOnde assistir: ESPN Brasil e Star+
REAL MADRID (Treinador: Carlo Ancelotti)Courtois; Vázquez, Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Modric e Kroos; Hazard, Vinicius Jr e Benzema.
Desfalques: Valverde e Mariano (lesionados).
RAYO VALLECANO (Treinador: Andoni Iraola)Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena e Fran García; Comesaña, Valentín, Palazón, Trejo e Alvaro García; Falcao.
Desfalques: Merquelanz (lesionados).