Real Madrid x Osasuna: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

O Real Madrid busca seguir embalado e quer derrotar o Osasuna nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Após vencer o "El Clásico", o clube merengue pode dormir na liderança da La Liga em caso de vitória já que a Real Sociedad só entra em campo na quinta-feira.Cuidado em casa
- O Osasuna é uma boa equipe, possui uma boa dinâmica, joga um futebol intenso e se defende bem. É perigoso na área do rival e a classificação deixa isso claro. Pode ser uma partida complicada - analisou o técnico Carlo Ancelotti.
> Veja a tabela da La Liga
Visitante indigesto
O Osasuna ocupa a 6ª colocação na tabela da La Liga com cinco vitórias em 10 partidas. Desses cinco triunfos, quatro foram em jogos onde atuou fora de seus domínios. Embora só tenha vencido um único confronto em casa, a equipe de Jagoba Arrasate tem 100% de aproveitamento na estrada.
FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Osasuna
Data e horário: 27/10/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Vazquez, Militão, Alaba e Mendy; Kroos, Casemiro e Modric; Rodrygo, Benzema e Vinícius Júnior
Desfalques: Fede Valverde, Gareth Bale e Dani Ceballos (machucados)
OSASUNA (Técnico: Jagoba Arrasate)Herrera; Vidal, D. Garcia, U. Garcia, Hernandez e Sanchez; Moncayola, Torro e Brasanac; R. Garcia e Ávila
Desfalques: Jonas Ramalho (machucado). José Ángel (suspenso)