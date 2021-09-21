  • Real Madrid x Mallorca: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
Real Madrid x Mallorca: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Merengues lideram a competição de maneira isolada e agora jogam em casa para tentar mais uma vitória. Em cinco jogos, Mallorca tem apenas uma derrota...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 11:44

LanceNet

21 set 2021 às 11:44
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Líder do Campeonato Espanhol após as cinco primeiros jogos da competição serem disputadas, o Real Madrid entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Mallorca. O jogo acontece no Estádio Santiago Bernabéu, pela sexta rodada do torneio, às 17h (de Brasília).REAL MADRIDLíder isolado, com quatro vitórias e um empate nas cinco primeiras partidas, o Real Madrid busca manter o bom momento sob o comando de Carlo Ancelotti. Na última partida, no domingo, os Merengues venceram o Valencia, fora de casa, de virada, por 2 a 1, com show de Vini Jr. e Benzema no fim.
MALLORCAEm nono lugar, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota em cinco jogos, o Mallorca faz um bom início de Campeonato Espanhol. Na última rodada, a equipe de Luis García empatou em casa com o Villarreal, por 0 a 0, em um jogo muito disputado, com chances para as duas equipes.
Real Madrid x MallorcaLa Liga - Campeonato Espanhol6ª Rodada​Data e horário: 22/09/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Árbitro: Javier Alberola RojasAssistentes: César Soto Grado e José Luis González GonzálezTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Nacho Fernández; Valverde, Casemiro e Modric; Vini Jr., Benzema e Hazard.
Desfalques: Toni Kroos, Ceballos, Bale e Marcelo (lesionados); Mendy (dúvida).
MALLORCA (Técnico: Luis García)Reina; Maffeo, Valjent, Olivan e Costa; Kubo, Sevilla, Baba e Lee; Nino e Rodríguez.
Desfalques: Sánchez (lesionado); Raillo, Russo e Sedlar (dúvidas).

