futebol

Real Madrid x Liverpool: onde assistir e as prováveis escalações

Zidane e Klopp se reencontram após espanhóis derrotarem os ingleses na final da Champions League da temporada 2017/2018, mas histórico mostra equilíbrio...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 13:00
Crédito: Real Madrid vive bom momento e conta com Vinícius Júnior para derrotar os Reds (GABRIEL BOUYS / AFP
O Real Madrid recebe o Liverpool pelo primeiro confronto entre as equipes pelas quartas de final da Champions League nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). O duelo reedita a final da competição da temporada 2017/2018, em que os merengues saíram de campo com o troféu, e coloca frente a frente alguns dos personagens daquela decisão.Presente
- Nós não pensamos no passado. São partidas diferentes. O Liverpool é uma equipe muito forte, sólida… Os três da frente (Firmino, Salah e Mané) são muito efetivos, mas estamos atentos. É uma final em 180 minutos. Nós merecemos confiança. Esta equipe inverte o que é dito, nunca desistimos das coisas. Enquanto houver vida, sempre lutaremos - afirmou Zidane.
> Veja a tabela da Champions League
Histórico
Os confrontos entre as equipes mostram que a partida promete ser equilibrada: até o momento foram seis duelos na Champions League com três vitórias para cada lado. No entanto, o Real Madrid saiu vitorioso justamente nos três encontros mais recentes. Além disso, ambos os times anotaram sete gols ao longo da história.
FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Liverpool
Data e horário: 6/4/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)Onde assistir: Facebook (TNT Sports) e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Varane, Militão e Nacho; Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos e Mendy; Vinicius Júnior e Benzema
Desfalques: Hazard, Sergio Ramos e Carvajal (machucados)
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak e Robertson; Thiago, Fabinho e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mané
Desfalques: Virgil van Dijk, Joe Gomez, Jordan Henderson e Matip (machucados)

