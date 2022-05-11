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futebol

Real Madrid x Levante: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Já campeão, os merengues recebem o Levante, que ainda briga para não cair no Campeonato Espanhol
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Publicado em 11 de Maio de 2022 às 12:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 12:33
Nesta quinta-feira, o Real Madrid recebe o Levante pela 36ª rodada da La Liga. Os merengues só cumprem tabela por já terem conquistado o título, enquanto o Levante luta contra o rebaixamento.TABELAO Real Madrid já foi campeão antecipado da La Liga. A briga na tabela é do Levante, que está em penúltimo colocado e segue com chances de escapar da zona de rebaixamento. O primeiro fora do grupo é o Cádiz, com seis pontos a mais. Porém, restam ainda nove pontos em disputa.
> Veja a tabela da La Liga
FALA, ANCELOTTI!- Amanhã é um jogo que temos que jogar bem. O objetivo é o mesmo, manter um bom ritmo, jogar bem e vencer - disse o treinador do Real Madrid sobre a expectativa do duelo.FICHA TÉCNICAReal Madrid x Levante
Data e horário: 12/05/2022, às 16h30Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric; Rodrygo, Benzema e Vini Jr.
LEVANTE (Técnico: Alessio Lisci)Cárdenas; Jorge Miramón, Rober, Duarte, Vezo e Son; Radoja, Pepetu e Campaña; Dani Gómez e Morales.
Crédito: RealMadridentraemcamponestaquinta-feira(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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