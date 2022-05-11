Real Madrid x Levante: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Nesta quinta-feira, o Real Madrid recebe o Levante pela 36ª rodada da La Liga. Os merengues só cumprem tabela por já terem conquistado o título, enquanto o Levante luta contra o rebaixamento.TABELAO Real Madrid já foi campeão antecipado da La Liga. A briga na tabela é do Levante, que está em penúltimo colocado e segue com chances de escapar da zona de rebaixamento. O primeiro fora do grupo é o Cádiz, com seis pontos a mais. Porém, restam ainda nove pontos em disputa.