  Real Madrid x Getafe: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
futebol

Real Madrid x Getafe: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipe merengue lidera o torneio nacional com folga e está perto de garantir mais um título da competição. Última partida foi grande vitória sobre o Chelsea, na Champions...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 15:13
A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Espanhol, que está chegando em suas últimas rodadas. Neste sábado, o líder Real Madrid entra em campo contra o Getafe, que tenta se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. O jogo acontece no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília).REAL MADRIDMaior campeão nacional com 34 títulos, o time merengue busca mais um triunfo para ficar ainda mais perto do troféu. Com 12 pontos de vantagem para o vice-líder, a equipe de Carlo Ancelotti vem de vitória sobre o Celta de Vigo, fora de casa, por 2 a 1.
GETAFESeis pontos acima da zona de rebaixamento, o Getafe tenta se afastar cada vez mais do Z-3. Nas últimas três partidas, a equipe de Quique Sánchez Flores não perdeu nenhuma, com dois empates e uma vitória. Na rodada passada, os Azulones venceram o Mallorca, por 1 a 0.
Real Madrid x GetafeLa Liga - Campeonato Espanhol31ª Rodada​Data e horário: 09/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Árbitro: César Soto GradoAssistentes: José Luis González González e Mario Melero LópezTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Vázquez, Nacho, Alaba e Mendy (Éder Militão); Valverde, Casemiro e Camavinga; Asensio, Benzema e Vini Jr.
Desfalques: Hazard, Jovic e Gutiérrez (lesionados); Mendy (dúvida).
GETAFE (Técnico: Quique Sánchez Flores)Soria; Dakonam, Cuenca e Mitrovic; Suárez, Aleñá, Villar, Maksimovic e Olivera; Ünal e Sandro Ramírez.
Desfalques: Abdulai e Jaime Mata (lesionados); Jankto e Arambarri (suspensos); Jonathan Silva (dúvida).
