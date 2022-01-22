Real Madrid x Elche: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

A bola vai rolar para mais uma partida da 22ª rodada do Campeonato Espanhol e com o líder em campo. Neste domingo, o Real Madrid, do brasileiro Vini Jr., encara o Elche, em casa, tentando disparar na liderança. O duelo acontece no Santiago Bernabéu, às 12h15 (de Brasília).REAL MADRIDLíder com três pontos de vantagem para o Sevilla, segundo colocado, o time merengue pode disparar na liderança, já que a equipe andaluz tropeçou na rodada. Na última partida pelo Campeonato Espanhol, o time de Carlo Ancelotti venceu o Valencia por 4 a 1, com show de Vini Jr. e Benzema.
ELCHEBrigando para escapar das últimas posições e espantar o fantasma do rebaixamento, o Elche precisa vencer o líder fora de casa. O time de Francisco Rodríguez vem em boa fase e nas últimas duas partidas venceu os dois jogos, sendo o último por 1 a 0 sobre o Villarreal.
FICHA TÉCNICA
Real Madrid x ElcheLa Liga - Campeonato Espanhol22ª RodadaData e horário: 23/01/2022, às 12h15 (de Brasília)Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Árbitro: Ricardo De Burgos BengoetxeaAssistentes: Xavier Estrada Fernández e Roberto Díaz Pérez del PalomarTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Rodrygo, Benzema e Vini Jr.
Desfalques: Asensio (lesionado); Mariano Díaz (dúvida).
ELCHE (Técnico: Francisco Rodríguez)Badia; Palacios, Verdú, González e Mojica; Morente (Fidel), Mascarell, Gumbau, Milla; Pérez e Carrillo (Boyé).
Desfalques: Pedro Bigas (lesionado); Iván Marcone e Enzo Roco (dúvidas).