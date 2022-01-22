  • Real Madrid x Elche: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
Real Madrid x Elche: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Depois de se enfrentarem no meio de semana pela Copa do Rei, equipes voltam a se encontrar, mas agora na La Liga. No primeiro turno, Vini Jr. deu show em triunfo merengue...
LanceNet

22 jan 2022 às 19:37

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 19:37

A bola vai rolar para mais uma partida da 22ª rodada do Campeonato Espanhol e com o líder em campo. Neste domingo, o Real Madrid, do brasileiro Vini Jr., encara o Elche, em casa, tentando disparar na liderança. O duelo acontece no Santiago Bernabéu, às 12h15 (de Brasília).REAL MADRIDLíder com três pontos de vantagem para o Sevilla, segundo colocado, o time merengue pode disparar na liderança, já que a equipe andaluz tropeçou na rodada. Na última partida pelo Campeonato Espanhol, o time de Carlo Ancelotti venceu o Valencia por 4 a 1, com show de Vini Jr. e Benzema.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
ELCHEBrigando para escapar das últimas posições e espantar o fantasma do rebaixamento, o Elche precisa vencer o líder fora de casa. O time de Francisco Rodríguez vem em boa fase e nas últimas duas partidas venceu os dois jogos, sendo o último por 1 a 0 sobre o Villarreal.
+ Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaFICHA TÉCNICA
Real Madrid x ElcheLa Liga - Campeonato Espanhol22ª Rodada​Data e horário: 23/01/2022, às 12h15 (de Brasília)​Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Árbitro: Ricardo De Burgos BengoetxeaAssistentes: Xavier Estrada Fernández e Roberto Díaz Pérez del PalomarTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Rodrygo, Benzema e Vini Jr.
Desfalques: Asensio (lesionado); Mariano Díaz (dúvida).
ELCHE (Técnico: Francisco Rodríguez)Badia; Palacios, Verdú, González e Mojica; Morente (Fidel), Mascarell, Gumbau, Milla; Pérez e Carrillo (Boyé).
Desfalques: Pedro Bigas (lesionado); Iván Marcone e Enzo Roco (dúvidas).
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

