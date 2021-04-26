Real Madrid x Chelsea: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Real Madrid confia em Vinícius Júnior contra nova equipe inglesa (Paul ELLIS / AFP

Real Madrid e Chelsea dão o pontapé inicial para a semifinal da Champions League nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). O clube espanhol tem a vantagem de jogar em casa na primeira partida, mas vive momento irregular, enquanto os ingleses são tratados como zebra, mas contam com a melhor defesa do torneio.Treinadores

- É uma semifinal e será complicado. Temos que estar atentos, defender bem e criar ocasiões. Precisamos da nossa melhor versão para fazer dano diante do Chelsea. Os ingleses fizeram bom trabalho, possuem uma equipe muito experiente também e estão aqui - avaliou Zidane.

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- Tenho a sensação de que podemos jogar em alto nível a cada partida. Não podemos esperar coisas incríveis, mas temos experiência e vivemos jogos difíceis. Somos capazes de atuar em um bom nível e com regularidade no ataque, na defesa e nas transições - disse Tuchel.

Peso

Real Madrid e Chelsea são os únicos clubes que conquistaram um troféu de Champions League e que seguem vivos no torneio. Os merengues são os maiores campeões, com 13 taças levantadas. Já a equipe de Londres venceu a competição em uma oportunidade.

FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Chelsea

Data e horário: 26/4/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)Onde assistir: TNT

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Carvajal, Varane, Militão e Nacho; Casemiro, Kroos e Modric; Asensio, Benzema e Vinícius Júnior

Desfalques: Sergio Ramos, Lucas Vásquez e Mendy (machucados). Valverde (suspenso)

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; James, Jorginho, Kante e Chilwell; Mount e Werner; Havertz

Desfalques: Kovacic