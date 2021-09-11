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Real Madrid x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalações do confronto de LaLiga

Confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol entre Real Madrid e Celta de Vigo ocorre neste domingo...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 18:03

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 18:03
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
O Real Madrid, invicto nesta edição de LaLiga, recebe o Celta de Vigo pela quarta rodada do Campeonato Espanhol neste sábado, no Estádio Santiago Bernabeu, em Madrid. O confronto entre as duas equipes terá início às 16h (de Brasília).Veja tabela do Francês
A equipe do Real Madrid ainda não foi derrotado nesta temporada de LaLiga, e busca manter a invencibilidade contra o Celta de Vigo. Foram duas vitórias e um empate para os merengues, que ocupam a segunda colocação do Campeonato Espanhol.
A fase do Celta de Vigo não é positiva e, nas três partidas disputadas nesta LaLiga, a equipe treinada por Eduardo Coudet ainda não venceu na competição. Foram duas derrotas para Atlético de Madrid e Atletico Bilbao e um empate com o Osasuna.FICHA TÉCNICAREAL MADRID x CELTA DE VIGO - LaLiga - 4ª rodada
Data e horário: 12/09/2021, às 16h (de Brasília) Local: Santiago Bernabeu, em Madrid (ESP)Árbitro: José María Sánchez MartínezAssistentes: David Medié Jiménez e José Luis González GonzálezOnde assistir: Star+
REAL MADRID (Treinador: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Fernández, Eder Militão e Alaba; Casemiro, Valverde e Modric; Bale, Vini Jr e Benzema.
CELTA DE VIGO (Treinador: Eduardo Coudet)Dituro; Hugo Mallo, Murillo, Araujo e Galán; Tapia, Méndez, Suárez e Nolito; Iago Aspas e Santi Mina.

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