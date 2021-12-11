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Real Madrid x Atlético de Madrid: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Os Colchoneros buscam diminuir a desvantagem para o clube merengue, que é o líder da competição, com 39 pontos
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2021 às 15:20

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 15:20

Neste domingo, Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam em partida válida pela 17ª rodada da La Liga. Em casa, os merengues buscam ampliar a vantagem na liderança da competição. Enquanto os Colchoneros querem uma vitória para avançar na tabela e colar nas primeiras posições para a disputa do título. O confronto, no Santiago Bernabéu, está marcado para às 17h.> Veja a tabela da La Liga
REAL MADRID- Vai ser uma partida competitiva. Estes são aspectos que neste tipo de jogo temos que nos preparar e ser inteligentes. Existe uma grande rivalidade entre os fãs, os jogadores e todos os envolvidos. O Atlético que vencer o Madrid e o Madrid quer vencer o Atlético - comentou Ancelotti, técnico do Real Madrid, sobre o duelo e a rivalidade envolvida.
> Comitê Olímpico Internacional mostra preocupação com ideia de Copa do Mundo a cada dois anos
ATLÉTICO DE MADRIDCom um jogo a menos, o Atlético é o quarto colocado, com 29 pontos. A equipe busca uma vitória para diminuir a vantagem para o líder Real Madrid, com 39 pontos, e se aproximar da disputa do título. Porém, o artilheiro dos Colchoneros na La Liga segue como dúvida para o confronto, apesar da lesão ter sido descartada pelo departamento médico do clube.FICHA TÉCNICA
Real Madrid x Atlético de MadridLa Liga - 17ª rodada
Data e horário: 12/12/2021, às 17hLocal: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vini Jr.
Desfalques: Bale e Ceballos
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Felipe, Gimenez, Hermoso; Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Cunha.
Desfalques: Trippier e Savic.
Crédito: RealMadrideAtléticodeMadridseenfrentamemclássiconestedomingo(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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