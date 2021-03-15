Real Madrid x Atalanta: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: TIZIANA FABI / AFP

O Real Madrid encara a Atalanta em busca do sonho de chegar às quartas de final da Champions League nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). Na partida de ida, na Itália, os merengues venceram por 1 a 0 em duelo marcado pela polêmica expulsão de Freuler ainda na primeira etapa. Com o resultado, os mandantes têm a vantagem do empate.Decisão

- É uma final. É o jogo de volta e para passarmos, temos que fazer uma grande partida. Há um adversário que possui muitas virtudes. Ainda não fizemos nada e precisamos mostrar muita coisa para passar da eliminatória. Não temos que pensar que com a ida já nos classificamos - avaliou Zidane.

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Baixas

O técnico francês não poderá contar com Hazard, que não participou do treinamento desta segunda-feira após aparecer na partida contra o Elche, no último sábado. Além do atacante belga, o Real Madrid também não irá contar com Casimiro, um dos pilares da equipe merengue. Apesar das ausências, o clube conta com o retorno de Fede Valverde.

FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Atalanta

Data e horário: 16/3/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)Onde assistir: TNT e Facebook (TNT Sports)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Vazquez, Varane, Ramos e Mendy; Kroos, Valverde e Modric; Asensio, Benzema e Vinícius Júnior

Desfalques: Hazard, Marcelo, Mariano Díaz, Carvajal e Odriozola (machucados). Casemiro (suspenso)

ATALANTA (Técnico: Gasperini)Gollini; Toloi, Romero e Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic e Gosens; Pessina; Muriel e Zapata