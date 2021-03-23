Real Madrid volta a cogitar a contratação de Harry Kane

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Especulado em outras oportunidades para vestir a camisa do Real Madrid, o atacante Harry Kane parece ser alvo novamente do atual campeão espanhol. De acordo com a imprensa local, o time de Zinédine Zidane está considerando a contratação do camisa 10 do Tottenham para a próxima temporada.

+ Veja a tabela da La LigaO Real Madrid tem como alvo prioritário os atacantes Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, mas o alto custo destas operações, especialmente pela recente valorização de ambos, aliada ao grave momento financeiro por conta da Covid-19 faz o time dar um passo atrás.

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