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futebol

Real Madrid volta a cogitar a contratação de Harry Kane

Atleta do Tottenham já foi alvo do Real Madrid, mas atualmente está atrás de nomes como Haaland e Mbappé. Alto custo com novos talentos pode fazer inglês voltar a ser objetivo...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 15:32

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 15:32
Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
Especulado em outras oportunidades para vestir a camisa do Real Madrid, o atacante Harry Kane parece ser alvo novamente do atual campeão espanhol. De acordo com a imprensa local, o time de Zinédine Zidane está considerando a contratação do camisa 10 do Tottenham para a próxima temporada.
+ Veja a tabela da La LigaO Real Madrid tem como alvo prioritário os atacantes Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, mas o alto custo destas operações, especialmente pela recente valorização de ambos, aliada ao grave momento financeiro por conta da Covid-19 faz o time dar um passo atrás.
+ Kane, Haaland e Mbappé na briga: Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Segundo a rádio "Cadena SER", é aí que entra o interesse em Kane, que poderia ser mais barato que Haaland ou Mbappé. O jogador inglês também considera deixar o Tottenham, onde acredita ter "cumprido seu papel", e vê com bons olhos a oportunidade de jogar no Real Madrid.

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