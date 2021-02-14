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futebol

Real Madrid vence o Valencia e segue perseguindo o Atlético pela liderança

Equipe merengue define placar ainda na primeira etapa, enquanto controla o jogo no segundo tempo. Real Madrid reconquista vice-liderança e Benzema chega a 12 gols...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 14:06

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 14:06
Crédito: Benzema e Kroos foram os grandes destaques na vitória do Real Madrid (GABRIEL BOUYS / AFP
O Real Madrid conseguiu bater o Valencia em casa por 2 a 0, segue na vice-liderança do Campeonato Espanhol e persegue o Atlético de Madrid em busca da liderança. Com bela atuação coletiva, gols de Benzema e Kroos e sem dar chances para o adversário, os merengues não encontraram dificuldades para conquistar os três pontos.COM TUDOO início da partida já mostrava o tom que teria o primeiro tempo. Aos 8 minutos, Casemiro encontrou espaço de fora da área e finalizou para boa defesa de Domenech. No ataque seguinte, Benzema recebeu passe pelo lado esquerdo, limpou a marcação e finalizou de fora da área para abrir o placar da partida.
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SEM CHANCESO Valencia sofreu e foi para o intervalo sem uma finalização ao gol. Por outro lado, os merengues dominavam a partida e Modric teve boa chance aos 39 quando recebeu passe, driblou a marcação e mandou um balaço para a intervenção de Domenech. Aos 42, foi a vez de Kroos receber passe de Vásquez na risca da grande área e colocar a bola no cantinho da baliza com categoria.
JOGO MORNONo início da segunda etapa, o Valencia deu a sensação de que poderia voltar diferente após um lindo chute de Maxi Gómez de fora da área para grande defesa de Courtois. No entanto, os visitantes ficaram por isso, enquanto o Real Madrid não teve o mesmo ímpeto da primeira etapa para aumentar o placar.

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