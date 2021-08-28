Real Madrid vence o Betis em LaLiga com gol de Carvajal e segue invicto

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

O Estádio Benito Villamarin, em Sevilla, viu a vitória do Real Madrid sobre o Real Betis neste sábado. Em partida válida pela terceira rodada de LaLiga, a equipe merengue conseguiu vencer pelo placar de 1 a 0 fora de sua casa com um gol marcado por Daniel Carvajal.

Veja a tabela do EspanholPRIMEIRO TEMPOA parte inicial do confronto deste sábado viu pouca ação ofensiva das duas equipes, e o 0 a 0 manteve-se no placar durante todo o tempo. Foram cinco finalizações dos dois lados, mas nenhum time soube aproveitar as oportunidades.

O destaque da primeira etapa não foi para um lance em específico, mas sim para a grande quantidade de cartões. Foram quatro amarelos para o Betis no primeiro tempo, enquanto o Real Madrid recebeu apenas um, com Miguel Gutiérrez.

SEGUNDO TEMPONa segunda etapa, o Real Madrid finalmente conseguiu ter destaque dentro de campo. Primeiro, um lance curioso chamou a atenção, mas não por sair um gol. O volante brasileiro Casemiro, na busca da bola, atingiu o árbitro, Alejandro Hernandez com um carrinho, e a jogada acabou em risada dos dois.

Ainda no segundo tempo, o placar de 0 a 0 finalmente deixou de existir no confronto, com o Real Madrid sendo eficaz no seu gol. Aos 16 minutos da etapa final, Karim Benzema contribuiu com uma assistência para o gol do lateral Daniel Carvajal.