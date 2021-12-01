Real Madrid vence o Athletic Bilbao com gol de Benzema e segue na liderança de La Liga

Tudo normal em La Liga! O Real Madrid somou mais três pontos nesta quarta-feira para manter a liderança da competição. A equipe merengue bateu o Athletic Bilbao pelo placar de 1 a 0 com um gol marcado pelo craque Karim Benzema.
SEMPRE ELEQuem conseguiu se sair melhor na primeira etapa do confronto desta quarta-feira foi o Real Madrid. Apesar do Athletic ter tido boas chances com Iñaki Williams, os merengues marcaram aos 40 minutos de jogo. O Real construiu boa jogada pela esquerda, Asensio chutou, o goleiro deu rebote e Modric deu a assistência para Karim Benzema empurrar para as redes.
TENTATIVASDurante todo o primeiro tempo, o Real Madrid foi a equipe que criou as melhores chances de ataque até conseguir o seu gol. Ainda assim, o Athletic Bilbao também foi ao campo ofensivo, mas não fez o suficiente para poder marcar.
PRESSÃONo segundo tempo, o panorama visto foi completamente oposto ao do primeiro tempo, e o Athletic Bilbao foi ao campo ofensivo, gerando forte perigo ao Real Madrid. Mesmo com muitas chances criadas, o time visitante não marcou um gol.
POUCO FEZOs merengues não atacaram o suficiente no segundo tempo do confronto desta quarta-feira, e finalizaram apenas três vezes, com nenhuma finalização chegando ao gol adversário. Mesmo assim, a vitória ficou com o time do Real Madrid, que abriu sete pontos de vantagem para Atlético de Madrid e Real Sociedad, segundo e terceiro colocados, respectivamente.
SEQUÊNCIAO Real Madrid enfrenta a Real Sociedad às 17h (de Brasília) deste sábado. O Athletic Bilbao, por sua vez, atua contra o Getafe às 17h (de Brasília) de segunda-feira.