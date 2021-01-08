Real Madrid treina sob neve, e Zidane coloca em dúvida partida deste sábado contra o Osasuna

Crédito: Divulgação/Real Madrid

A Tempestade Filomena segue castigando os países da Península Ibérica. Após o jogo do Sporting, de Portugal, ser suspenso nesta quinta-feira, o confronto entre Real Madrid e Osasuna também corre risco de ser adiado. Quem afirma isso é o técnico merengue, Zinedine Zidane, após a equipe treinar sob forte nevasca nesta sexta-feira, véspera do jogo.

+ Bayern interessado em meia e United pode pagar R$ 653 milhões em jogador rival… Veja o Dia do Mercado- É a primeira que pode acontecer um temporal assim na Espanha. Não sabemos exatamente o que acontecerá amanhã, mas todos trabalham por aqui. Os jardineiros trabalharam muito pela manhã para que pudéssemos treinar normalmente. Estamos nos preparando para o jogo, como seja.

A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, está marcada para começar às 17h (de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona. De acordo com a previsão da Agência Estatal de Meteorologia, o dia mais severo do fenômeno será justamente este sábado, quando há "alerta de risco extremo" em diversas regiões da Espanha.

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Por fim, Zidane tentou passar tranquilidade e disse que a equipe está preparada para jogar, mesmo em situações adversas. Segundo ele, a situação do gramado preocupa, mas não será um critério para escalar o time titular.