Real Madrid sofre, mas vence o lanterna da La Liga de virada com gol nos minutos finais

Nos últimos minutos do jogo, o Real Madrid conseguiu a virada contra o Huesca, no Estadio El Alcoraz, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Javi Galán marcou para o time da casa, e Varane virou o jogo para os Merengues. Com o resultado, o Real encurta a diferença para Atlético de Marid, o líder da competição, em sete pontos.+ Clique aqui e veja a tabela do Campeonato EspanholPRIMEIRO TEMPO MORNOA primeira etapa da partida entre o agora vice líder e o lanterna da competição foi morno. As melhores chances foram construídas pelas esquerda com Vinicius Jr. Uma das boas chances foi justamente com ele. Kross enfiou ótima bola para o camisa 20, que tentou encobrir o goleiro, mas a bola foi pra fora. Apesar da bonita jogada, o árbitro viu impedimento do atacante.HUESCA SURPREENDECom apenas dois minutos do segundo tempo, o Huesca puxou contra-ataque e Okazaki foi lançado em profundidade pela direita. O japonêse, então, tocou para Javi Galán na entrada da área pelo outro lado. O Camisa 11 do Huesca dominou e bareu forte, cruzado e no ângulo do gol para abrir o placar.RESPOSTAMinutos depois, o Real Madrid consegue o empate. Benzema cobrou falta no travessão, a bola ficou pendurada, e Varane apareceu para cabecear e empatar o confronto. CHANCES PERDIDASPelo lado do time Merengue, o Rafa Mir conseguiu boas finalizações, mas parou em ótimas defesas de Courtois. Pelo lado do Real, a chance foi com Benzema. Vini Jr fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Asensio. O atacante cabeceou, mas a zaga fez o corte. No rebote, a bola sobrou para Benzema que, sozinho na pequena área, chutou em cima da goleiro Fernández, que já estava vendido no lance.A VIRADAAos 39 minutos do segundo tempo, Kross cobrou falta na área, Casemiro cabeceia, mas o goleiro Fernández consegue a defesa. Contudo, Varane estava atento ao rebote e colocou os Merengues na frente.