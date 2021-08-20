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Real Madrid renova o contrato de Karim Benzema e estipula multa rescisória em R$ 6,3 bilhões

Atacante francês amplia vínculo por mais uma temporada e vai em busca da marca de terceiro maior artilheiro do clube merengue. Atualmente camisa 9 é o quinto goleador...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 10:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 10:52
Crédito: Víctor Carretero / Real Madrid
Um dos grandes ídolos da história do Real Madrid, o atacante Karim Benzema teve seu contrato renovado com o clube merengue nesta sexta-feira. Anteriormente com vínculo até o final desta temporada, em junho de 2022, o francês ficará nos Blancos até 2023.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22Caso algum clube queira tirar o camisa 9 do Real Madrid neste período, a missão não será barata. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, referência no quesito mercado de transferências, a cláusula de rescisão do jogador será de 1 bilhão de euros (R$ 6,3 bilhões na cotação atual).
- A história continua para mim no maior clube do mundo. Que honra estar aqui hoje, obrigado pela confiança que há tantos anos depositam em mim - disse Benzema nas redes sociais.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
Quinto maior artilheiro da história merengue, Benzema está no Real Madrid desde 2009. Em 12 temporadas pelo clube, o francês marcou 281 gols em 560 partidas, além de dar 144 assistências. O francês perde apenas para Santillana (290 gols), Di Stéfano (308), Raúl (323) e Cristiano Ronaldo (451).

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