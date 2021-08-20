Real Madrid renova o contrato de Karim Benzema e estipula multa rescisória em R$ 6,3 bilhões

Crédito: Víctor Carretero / Real Madrid

Um dos grandes ídolos da história do Real Madrid, o atacante Karim Benzema teve seu contrato renovado com o clube merengue nesta sexta-feira. Anteriormente com vínculo até o final desta temporada, em junho de 2022, o francês ficará nos Blancos até 2023.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22Caso algum clube queira tirar o camisa 9 do Real Madrid neste período, a missão não será barata. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, referência no quesito mercado de transferências, a cláusula de rescisão do jogador será de 1 bilhão de euros (R$ 6,3 bilhões na cotação atual).

- A história continua para mim no maior clube do mundo. Que honra estar aqui hoje, obrigado pela confiança que há tantos anos depositam em mim - disse Benzema nas redes sociais.

+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela